人龍排到超商門外！苦等20分鐘才領到五倍券　他喊：拿來做善事

▲要領紙本五倍券的民眾排成長長人龍，更直接「溢出」到超商門外。（圖／記者吳奕靖攝）



記者吳奕靖、林冠吟／高雄報導

第一梯次紙本五倍券8日開領！預計2周內將有1193萬人會前來領取，而8日上午一早9點，民眾紛紛擠爆全台超商，大批民眾排在事務機前，準備要來領取紙本五倍券，超商事務機的領取系統也一度因為兌領人潮過多，系統繁忙無法負荷，出現「領券踴躍，請稍後再試」的情形。而好不容易領到的民眾也拿著五倍券向記者表示，等了20分鐘才領到，比上次領三倍券還要久。

超商紙本五倍券8日開領，只要在10月1日前在官網預定的民眾，8日9點起就可以攜帶健保卡，前往4大超商插入健保卡或輸入領券序號後，再持健保卡和小白單向櫃檯領券。8日領到的紙本券當下就可以馬上使用，數位五倍券也同步啟用，9點未到就有大批民眾湧入超商準備要來領券，超商事務機的網路領券系統，更因為大批民眾同時湧入，系統無法負荷，不斷出現「領券踴躍，請稍後再試」的情形，讓事務機前站滿了長長人龍。

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▲超商事務機領券系統因同時湧入大批民眾，出現預期性無法登入的情形。（圖／記者唐詠絮攝）



千辛萬苦才領到紙本五倍券的民眾向《東森新聞雲ETtoday》記者表示，這次光領券就花了20分鐘，比上次領三倍券還要久，她也指出，這次領券不是刻意要來搶頭香，只是剛好時間有空就來領，沒想到因為前面塞車，花了這麼久的時間才領到。至於領到的五倍券要怎麼用？民眾則表示，應該會買一些日常用品，或拿來出門玩。

▲有民眾向記者表示，等了20分鐘才領到，比上次領三倍券還要久。（圖／記者吳奕靖攝）



針對五倍券到底要用在哪裡，不同年齡層顯然也不同看法，一名年輕男子表示，「目前還沒想法，就先領起來就對了」；而另名中年男子則向記者指出，畢竟5千塊也沒很多啦，要買大項的也買不了，就是拿來刺激消費用的，不過有大概想好要買什麼，除了買一些家人要用的東西外，應該也會拿一點來做善行。

▲▼根據經濟部統計，第一梯紙本截至至10月1日，就已有1193萬餘人次預定。（圖／記者吳奕靖攝）



根據經濟部統計，第一梯紙本截至至10月1日，就已有1193萬餘人次預定，預計將自10月8日起至21日都可以領取，若民眾逾期未領，也可以重新進行數位綁定，或改用郵局預約領取。不過經濟部也提醒，第一梯次紙本券領取適逢雙十連假，勢必會湧入大批民眾排隊領券，屆時將有可能造成群聚風險，呼籲民眾前往領券時，務必保持社交距離，遵守超商店員人流管控或總量控制的規定。

經濟部也特別指出，為配合防疫措施，各超商五倍券配券將會採取適量配送到門市，讓預訂民眾領取，讓當天份數領完，也會盡速補足，讓民眾在21日前一定可以領到。