全家機台排爆了！他曝1招「爽自動通關」　網秒跟上：跪謝這篇

▲原po迅速領到五倍券。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

記者周亭瑋／綜合報導

紙本五倍券今（8）開放至超商、郵局領券，許多民眾哀怨，不是大排長龍，就是事務機台卡卡。對此，一名網友熱心發文，表示用這個方式領取，比操作機台快多了，不少人看到立刻跟上，紛紛留言直呼「真的比較方便！」

網友稍早在「爆廢公社公開版」發文直指，「使用全家APP領取，比操作機台還要快，且不用排隊等候，機台還要跑很久，APP一下就OK了！」

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同時，他也曬出熱騰騰五倍券，讓眾人們羨慕不已，不少網友趁機吐苦水，「機台插入健保卡就吐單了XD，9點01分拿到...然後就大排長龍了」、「9點多卡了很久，終於輪到我了...然後健保卡居然讀不到，試了好幾次才放棄，重點昨天還有看醫生啊，誰可以幫我解答為啥」、「我排到一半，用全家APP比較快了」、「剛全家好多人在等」。

▲全家便利商店一早湧入許多民眾排隊領五倍券。（圖／記者林育綾攝）

很多人看完現學現賣，迅速跟上原po的步伐，「領好了，跪謝這篇文」、「真的比機器快，好心的店員幫忙，一下就好了」、「APP真的比較方便，不過現在線上整個塞爆，但總比站在機台前瞎等來得方便」、「真的，用APP排都不用排」、「果然全才才會成便利商店中的霸主」。

值得一提的是，在APP上輸入完資料後，上面會出現三段條碼，憑條碼跟健保卡到櫃檯就可以領取了。不過，也有網友表示，並沒有遇到大排隊的情況，「我現在領到了，在全家，真的很順，20秒完成網路沒塞車，沒輸入什麼序號」、「剛去全家領超快的啊！3個健保卡幾分鐘就完成手續了」。