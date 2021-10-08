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強化郵局、四大超商五倍券運送領取　白河警強化安全守護

▲行政院振興五倍券8日起領用，台南市警白河警分局加強各項防護措施。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲行政院振興五倍券8日起領用，台南市警白河警分局加強各項防護措施。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

行政院振興五倍券8日起領用，第1梯次完成紙本券預訂的民眾，可於10月8日至21日兩週期間，每日上午9點至晚上10點到指定超商領券，郵局紙本券於10月12日起領用；於10月8日起至明(111)年4月30日止，全國實體店家、攤商皆可使用，也適用境內特定電商。

▲行政院振興五倍券8日起領用，台南市警白河警分局加強各項防護措施。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市警白河警分局配合行政院振興五倍券領用政策，負責振興券紙本票券之印製、分裝、配送及領用，為了讓民眾於轄內各超商、郵局能順利領用，規劃安全維護勤務，防止一切突發或意外狀況發生，確保領用過程平安順遂。

白河警分局轄區包涵：白河、東山及後壁等三個行政區域，共計有白河、東山、後壁、內角、仙草、東原、安溪、菁寮等8處郵局支局、四大超商16處，共計24處，讓民眾可在政府指定的日期、時段領用。

▲行政院振興五倍券8日起領用，台南市警白河警分局加強各項防護措施。（圖／記者林悅翻攝，下同）

經濟部呼籲，目前國內疫情穩定控制中，為兼顧防疫與振興，請民眾遵守疫情指揮中心防疫原則，保持社交距離，超商門市亦將有防疫相關人流管控或總量管制，此外，若當天的份數領完，會儘速補貨。

▲行政院振興五倍券8日起領用，台南市警白河警分局加強各項防護措施。（圖／記者林悅翻攝，下同）

白河分局長陳明宏提醒，五倍券等同貨幣價值，易遭不法之徒覬覦，伺機搶奪、詐騙或竊取，甚或有偽造鈔券情形，因而衍生社會治安問題之虞，白河警於領用期間進行安全維護，另請民眾亦應提高警覺；10月8日領券首日適逢雙十連假前，為避免民眾排隊造成群聚風險，請民眾遵守疫情指揮中心防疫原則，保持社交距離，也可盡量避開領用尖峰，減少排隊亦更快速領取！

▲行政院振興五倍券8日起領用，台南市警白河警分局加強各項防護措施。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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