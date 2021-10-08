「五倍券沒了」店員臭臉：明早再來　他確認眼神氣炸！內幕傻眼了

▲原PO去超商領五倍券，結果沒了！（示意圖／記者施怡妏攝）

網搜小組／劉維榛報導

大家都領到熱騰騰的五倍券了嗎？一名男網友抱怨，今（8）日中午去超商領五倍券，殊不知店員不給領，還擺出一副臭臉，原PO自認從事服務業，能明顯感覺出明明有貨，只是店員嫌麻煩不給領罷了，因此發文詢問大家領券狀況，「超商下午就沒五倍券領了是嗎？」意外釣出其他店員曝內幕。

一名男網友在PTT傻眼直呼，中午去超商準備要領五倍券，豈料店員一臉臭臉，表示「那個要做帳的，明天早上再來」，接著強調五倍券沒了，原PO也無法領券。

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聞言，原PO傻眼三條線同時，用眼神就拆穿店員的謊話，「我也做服務業看得出那表情...大概就是太忙了，臉自然很臭，加上應該要回報數量不想太麻煩，又不想面對一堆煩人的人，就算有也跟你說沒了！」

文章曝光後，底下網友熱議，「聽你再亂講，明明超商都進貨好幾箱」、「預定幾份，就送幾份過去吧」、「不可能訂幾份發幾份，因為沒指定日期」、「你沒看仔細看簡訊嗎 避開前三天領券」、「網頁寫領取時間：9:00AM至22:00PM」、「一份搞錯就要賠5000，當然臉臭」、「很多超商沒了沒錯，每天有限額度領完就要隔天」。留言串中，一名店員則路過解釋，「我做超商，訂800份，現在只進了600份」。

▲店員現身解釋，進貨比預訂的份數還少200份！（圖／翻攝PTT）



另有鄉民回文透露，也是稍早1點多去超商，五倍券數量也剩不多了，「剛好是最後一箱了，領完的話，當天就沒有要隔天才能再去領了，所以後面去想領的都領不到，要等隔天，如果隔天去又沒有，就又要隔天一直到消化完為止！」

鄉民也好奇詢問店員狀況，才得知每天會進貨五箱的五倍券，原因是若一次都送來，擔心會被搶劫、偷竊或遺失的損失。

▼每間超商配的五倍券數量有限 。（圖／記者施怡妏攝）

