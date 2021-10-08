我沒有賭博！　陳柏惟：你們有檢舉過爸媽打麻將嗎？

記者陳家祥／台北報導

台灣基進立委陳柏惟面臨罷免危機，距離立委保衛戰的投票日僅剩下2周時間，但近來接連爆出肇事逃逸、玩賭博電玩等，引來各界關注。對此，陳柏惟強調沒有賭博，我不知道到底要檢討到什麼程度？你們說我在賭博，「家裡小時候誰沒看過大人打麻將？你們有檢舉過爸媽嗎？」

▲陳柏惟召開記者會回應黑歷史。（圖／記者屠惠剛攝）



陳柏惟8日出面受訪，強調沒有賭博，只是下班的休閒娛樂，「湯姆熊也有可能有人賭博啊，為什麼不可能？我一開始就講，可能有快打旋風、sLot、麻雀台，對我來說賓果星球是麻雀台的一種」。

面對過去經歷一直被翻出來、甚至抹黑，陳柏惟說，我覺得我去電動間娛樂沒有什麼啊，可是大家一直用賭博字眼貼我，事實上過年過節也有尪仔標等，我不知道到底要檢討到什麼程度？你們說我在賭博，「家裡小時候誰沒看過大人打麻將？你們有檢舉過爸媽嗎？」

「我覺得不要太誇張，有就有、沒有就沒有。」陳柏惟說，實際上判決書上就寫1000元，那東西就是換代幣，如果有贏代幣要不換禮物要不放摩托車，改天再去用，不需要汙名化到這種程度。

陳柏惟不滿說，難道這是錯的事情嗎？電子競技台灣有多少機台是賣全世界的，是台灣之光，這樣一打，我覺得不太適合。