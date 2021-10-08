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「空心」陳柏惟很可能被罷免　他點出蔡英文的2難題

▲台灣基進立委陳柏惟回應時事。（圖／記者林敬旻攝）

▲立委陳柏惟在面對罷免案時，曾以「花若盛開蝴蝶自來」回應。（圖／記者林敬旻攝）

沈政男／醫師

【陳柏惟很可能被罷免 蔡英文挺或不挺都為難】

你若回去看王浩宇與黃捷的罷免案民調，就會認同：陳柏惟很可能被罷免。以TVBS來說，他們在選前幾個月的民調顯示，罷捷同意票將有四萬多，結果投出來是五萬多。選前幾個月。最新TVBS民調則是預估「刪Q」同意票將有九萬，遠超過七萬五門檻。

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蔡英文當初在罷捷案那麼挺黃捷，何以此次至今沒動作？因為，陳柏惟本身的形象充滿爭議，而且很可能會被罷掉，當然不必撩落去。

你看喔，以黃捷那樣的形象，都只差一萬多票就被罷掉，陳柏惟如何不緊張？

事實上連林昶佐都得開始擔心了。

這事情的本質，講過很多次了，就是罷免門檻很低，而且被濫用了。四年任期，前一、兩年都在摸索，但你就要罷免，有什麼意義嗎？乾脆把任期改成一年好了。當了兩、三年，任期就要結束，這時來罷免，弄到好也任滿下台了。總之，作奸犯科，自有法律制裁，四年很快就到，選了以後又罷掉根本多此一舉。

陳柏惟因為罷免案，最近被挖出了一些陳年舊事，為什麼當初選舉時沒有曝光？因為，大家根本沒想到他會當選。所以說他的當選，就是他支持度的最高峰，後來因為表現不如預期，當然就逐漸下滑了。

你說，他在立委期間，做了多少又多少！事實上他最在行大概就是：講台語與喊台獨。

跟林昶佐，是不是很像？

▲▼立法院全院委員談話會 林昶佐堵訪。（圖／記者屠惠剛攝）

▲林昶佐也開始擔心陳柏惟被罷免。（圖／記者屠惠剛攝）

講台語喊台獨沒什麼不好，問題是你還要有其他東西啦！

你不用太仔細看陳柏惟對社會議題與一些法案的書面意見或口頭講法，很容易就可以看出：很多是幕僚的大作！

立委問政當然要靠幕僚，問題是你要消化以後，用自己語言表達，而且要融會貫通，成為自己思想體系的一部分。

證據：你看大麻議題就是這樣，顯然他就是聽了一些所謂進步份子的講法，然後就跟著表態了。事實上你如果足夠了解台灣社會，就不會對這個議題講得那麼直白，好像只是一個網友。

陳柏惟如果被罷掉，將是朱立倫身為國民黨主席的一大勝利，也是2024拉下民進黨系列戰的第一勝。朱立倫最近為了罷免案攻勢凌厲，確實能夠擺脫一些軟淡的形象。

這麼說來，如果陳柏惟被罷掉，豈不也威脅到蔡英文的統治基礎？所以說蔡英文如果放著不管，任由藍營成功「刪Q」，對她也是不利。

挺或不挺陳柏惟，對蔡英文都是難題，道理在此。

▲▼總統蔡英文接見統一獅。（圖／記者陶本和攝）

▲總統蔡英文挺或不挺陳柏惟都是難題。（圖／記者陶本和攝）

柯文哲呢？他兩周前說，「陳柏惟是有理想的人！」是嗎？難道你也認同獨立建國啊？

「刪Q」可以逐漸炒熱，另一個因素當然是帶有「蘇內閣信任投票」的味道，而具體來說就是防疫成績的投票。滿意防疫的人不見得會出來投反對票，但等不到疫苗、或對疫情造成重大傷亡不滿的人，就會把陳柏惟當成蘇貞昌，海K一頓。

陳柏惟的有力後盾當然是台灣社會的反中氛圍，然而現在比起一年多前，明顯沒有那麼熾烈了。證據：簡體字BNT都打在台灣人手臂裡了。

陳柏惟最近被爆料的幾件事，有沒有殺傷力？這其實是觀察台灣選舉的好機會，如果有人連續做民調，就可以看出端倪。當然，這是負面選舉罷免，此風不可長，問題是你用我也用，不用就會倒楣，於是大家就都用了。

※本文經沈政男醫師授權刊登，未經同意請勿隨意轉載。

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