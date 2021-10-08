網友回報「超過20人」排超商機台！他在這預訂笑了：2分內拿到

▲五倍券開放領取。（圖／記者蕭筠攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

紙本五倍券今（8）日開放第一梯次領取，民眾可以到超商、郵局領券。9點一到，就有網友在PTT的Gossiping板上問卦「9點了 有誰領到了 卦？」想看看有沒有人已經領券了，「有好好排隊嗎？已經開始用券了嗎？長什麼樣子？」就有人紛紛抱怨系統當機、排隊排了一整間。也有網友發文，透露他2分鐘內就拿到紙本。

五倍券領取引發討論，就有不少人紛紛抱怨，「系統九點準時當機」、「系統當機，然後排隊排了一間超商」、「簡訊都沒收到」、「剛剛去一趟超商領包裹，裡面大概有超過20位在機台排隊……幾乎年紀偏大」、「問題是超商的條碼現在也在流量管制，輸入序號也無法登入」、「忙線5分鐘，領了兩個人，又忙線。」

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▲有網友當初在全聯預訂五倍券，今天不到2分鐘就拿到紙本。（圖／記者周姈姈攝）

還有鄉民吐槽，「是有這麼急第一天就要領到嗎」、「都不用上班喔」、「不急阿，上班可以滑手機可沒辦法去超商站一整天，下班就放假了，慢慢來就好，這不是疫苗，早上沒搶到下午就要只能掛別縣市打！」

其中，就有一位網友也發文問卦「領到紙本五倍券啦！啊之後怎麼花？」文中透露他只花了2分鐘就拿到券，因為他當初不是在超商預訂紙本五倍券，「歡歡喜喜的去完全不擠人的全聯拿券超快ㄉ」，忍不住笑呼「搞不懂那些擠在超商哭哭排隊的人在衝啥？」