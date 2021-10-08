五倍券開領台南爆量　統一超商ibon螢幕跳針「領券踴躍稍後再試」

▲台南市統一超商門市上午9時開領時，因系統無法負荷同一時間太多人使用，發生連線異常，在半小時後逐漸恢復平穩。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

振興五倍券8日上午9時開領，民眾紛紛持手機簡訊的預領序號，前往超商門市使用多媒體機，在插入健保卡輸入序號後，印出「小白單」前往櫃台領取五倍券，但上午9時開放領取後，台南因同一時使用人數太多，7-ELEVEN的多媒體機ibon發生系統連線異常，需反複操作多次才能成功連線印出小白單，造成「人龍回堵」。

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各大超商紙本五倍券8日開領，民眾只要在10月1日前在五倍券官網預約的民眾，8日上午9時後，即可攜帶健保卡，前往4大超商各門市多媒體機，插入健保卡、輸入領券序號後，再持健保卡和小白單向櫃檯領券。

8日領到的紙本券當下就可以馬上使用，數位五倍券也同步啟用，上9時未到就有不少民眾湧入超商各預約門市準備要來領券，9時開始超商多媒體機系統，同一時有大量民眾操作系統領券，以致超過系統連線負荷，不斷出現「領券踴躍，請稍後再試」的情形，導致多媒體機前人龍大塞。

台南市南門路統一超商門市龐先生指出，8日是紙本超商領取首日，公司有考量開領後可能會有出現集中人潮現象，所以公司有安排人到場協助，他本人就是公司安排來該門市支援的。

龐先生說，早上9時系統因同時操作使用人太多，有發生連線異常，民眾需重複操作，一旦連線成功就可印出小白單，持往櫃台領取五倍券，但因每人操作成功的時間延長，所以有造成「塞車」現象，但約20分鐘左右就逐漸改善，從人人都塞，轉變成偶而出現連線異常，但下一次操作就可順利連上完成操作，也有不少人一插卡馬上連上系統，順利出單領券。上午領券過程中，他有向民眾說明狀況下，民眾也很配合體諒，領用秩序良好，沒有發生爭端。

據了解，超商門市現場人員有請民眾遵守實聯制及防疫措施，並請消費結帳與領券人流區隔，目前人潮已疏解，系統尚正常運作中。

根據經濟部統計，第一梯紙本截至10月1日，就已有1193萬餘人次預定，自10月8日上午9時起至21日都可以領取，民眾預約通知簡訊中，也有建議民眾避開前3天領券以免排隊久候。