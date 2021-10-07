牙醫師網路賣馬祖陳高被罰1萬　批「處分無彈性」提告吞敗

▲屏東一名牙醫師在多個網路販賣平台上販售馬祖高粱，被屏東縣府依法處其1萬元罰鍰，其不服再提行政訴訟仍吞敗。（圖／示意圖，與本案無關／翻攝自pixbay）



記者林冠吟／屏東報導

屏東縣一名牙醫師去年9月透過網路平台，刊登販售「馬祖陳高」的相關消息，事後被人檢舉，屏東縣府查證後，認為牙醫師刊登相關訊息，無法辨識購買者的年齡，依法處期1萬元罰鍰。牙醫師不服提行政訴訟，堅稱不知道酒類產品不能於網路上販售，屏東地院審理後，判其敗訴。

該牙醫師去年透過多個網路平台，刊登販售「馬祖頂級陳高88窖藏5年」的相關消息，並在網頁中放上酒品照片、名稱與售價等相關資訊，以供不特定人士瀏覽，被人檢舉。屏東縣府查證屬實後，依違反《菸酒管理法》處其1萬元罰鍰，牙醫師不服，提訴願無果後，再提行政訴訟。

庭審時，牙醫師向法官主張，該瓶陳高是牙醫師公會晚宴受贈而來，因全家無飲酒的習慣，且不知網路不可販賣酒品，遂於去年9月間上網拍賣。不過牙醫師強調，其本意並非要販售酒類，只是要登廣告在拍賣網頁上，供給其受贈對象做參考依據，後續經助理提醒，認為有違法疑慮，立即下架在蝦皮賣場的相關販售資訊，卻不慎遺漏露天拍賣的相關資訊。他也主張，法院判決中常見帶有有條件之緩刑，為何行政機關就僅能依法行政？顯見其處分不免毫無彈性。

屏東縣府則指出，牙醫師在網路平台上刊登販售陳高之相關消息，並在商品說明上指出「全新未開封，朋友送的禮盒，因自己與家人都不喝酒，所以售出。600cc，酒精濃度48%」等，認定其違反事實明確。此外，拍賣平台上的使用者條款中也明載，不可販賣酒類產品，牙醫師基於使用者責任之義務，詳閱公告事項應無難處，更何況其職業為牙醫師，主觀上被認為具有豐富學識能力，應可預期其行為已違法。

屏東地院審理後認為，牙醫師確實曾在拍賣平台上刊登販賣酒類等相關消息，其庭審時主張沒有販賣之意，只是要提供給受贈者參考，看有沒有有需求的友人可以收受等等，不過經查後卻發現，牙醫師在多個販賣平台中刊登同樣廣告，並載明販售金額為1200元。

法官認為，牙醫師若真的沒有販賣之意，毋需大費周章同時同時在多個網站上刊登廣告，供人參考，其也曾在開庭時陳述「當時我是想說如果助理不要的話，我就上網賣掉」等語，認定其刊登廣告確實基於販賣之意，何況其從事醫師行業，屬我國社會高學歷菁英，智識自較一般民眾要來的高，實難採信其不知酒類產品不可在網路上販售等證詞，駁回其上訴，判其敗訴。

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