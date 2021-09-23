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社會 社會焦點 保障人權

中秋血腥鬥毆「鄉長警察弟」帶頭　廟前「談判斷手」記大過調職　

記者林冠吟／金門報導

警察帶頭鬥毆！小金門在中秋連假時上演兩派人馬的鬥毆事件，一名洪姓男子疑似為替友人出頭，未料卻慘遭人痛毆，心有不甘的洪男夥同其他2人持球棒、鐵條尋仇，造成2人受傷。警方獲報到場，也火速將涉案人士全數逮捕歸案，不過帶頭的洪姓男子身分可來頭不小，他不只是烈嶼鄉長的弟弟，更是一名在職員警，金門縣警局事後除將其法辦外，也其記一大過，並將洪男調往烏坵。

▲▼小金門中秋爆發街頭鬥毆事件。（圖／民眾提供）

▲小金門中秋爆發街頭鬥毆事件，竟是現任員警帶頭。（圖／民眾提供）

金門縣警局21日接獲通報，有民眾21日下午4時許在烈嶼青岐關帝廟談判，一名帶頭的洪姓男子疑似要替友人出頭卻反遭痛毆，21日再夥同2人持球棒、鐵條尋仇，造成2人受傷，其中一人手臂骨折。警方到場後，也火速逮捕現行犯2人，另將現場相關物證依法查扣，同時將2名傷者送醫，所幸沒有生命危險。

▲▼小金門中秋爆發街頭鬥毆事件。（圖／民眾提供）

▲▼小金門中秋爆發街頭鬥毆事件，竟是現任員警帶頭。（圖／民眾提供）

▲▼小金門中秋爆發街頭鬥毆事件。（圖／民眾提供）

不過員警偵辦後卻在鬥毆人士中發現熟悉面孔，帶頭鬥毆的洪姓男子竟是自己人，同時還是烈嶼鄉鄉長的弟弟，先前就有過不少打架鬧事的爭議。據了解，洪男為小金門烈嶼當地人，中秋連假當天有休假回家，卻因為涉及圍觀助勢，而被移送法辦。金門縣警局查證屬實後，也將其記大過一次，並調往烏坵。

▲▼小金門中秋爆發街頭鬥毆事件。（圖／記者林名揚翻攝）

▲帶頭的洪男事後更被發現來頭不小，除是現任金門縣員警外，還是烈嶼鄉鄉長的弟弟。（圖／記者林名揚翻攝）

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