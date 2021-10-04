7天改運保證有效她信了！後悔砸重金投資　被詛咒：一年內會死



▲女子從網路買宗教法器來助運，結果改運不成想拿回投資的錢還被恐嚇。（示意圖／pixabay）

記者洪靖宜／高雄報導

一名陳姓女子因自認財運不佳，運勢低落，在網路上看到吳姓男子販售宗教法器的廣告，希望能法來改運助運，沒想到花了14多萬沒成效，還被吳男說服拿出6萬多元來投資，後來想撤資，竟被吳男詛咒「這輩子就結束」，一審屏東地院判決吳男無罪，二審高雄高分院審理後大逆轉，依恐嚇罪判處有期徒刑3月，可易科罰金。

判決書指出，吳姓男子在蝦皮購物網站，打出「泰國酥油、茅山法術、靈符精品館」名義，販售宗教法器，2017年12月期間，一名陳姓女子認為自己財運不佳、運勢低落，看到廣告相當心動，想買宗教法器來助運，因此以通訊軟體聯繫上吳男，吳男看到陳女找上門，向她表示：「你的財運十分不佳，需透過宗教改運才能化解危機，我可施作宗教儀式，保證7日內能夠改善！」

因此陳女匯了14萬3856元給他，但實際情況卻沒有改善，吳男又向她宣稱：「我善於操作外幣，只要每月投資10萬元，可以領利息5000多元」，來邀她參加投資，因此陳女又匯6萬5000元給他，但最後發覺有異，向吳男索討投資款項，這讓他相當不滿，以通訊軟體傳了：「等等疏文先撤開你補的財庫，下星期開始應劫」、「想聽聽我預言嗎？你會怎麼死」、「你會用醫院麻醉劑而死，從我資金吐回去給你後一年內發生」、「這輩子就結束」、「2019家人爭保險金」、「2020家人互鬥上法院」等話來恫嚇陳女。

事後吳男辦稱，那是一時氣憤所為，是情緒發洩的舉動，一審屏東法院根據兩人對話內容，判吳男無罪；不過，高雄高分院審理後大逆轉，依恐嚇危害安全罪判吳男處有期徒刑3月，可易科罰金。

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