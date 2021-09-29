挖眼男再爆隨機割頸！她逃死還原驚悚過程　怒喊：把他關起來

記者陳崑福、林冠吟／屏東報導

屏東高樹鄉一名楊姓男子26日上午走進新南勢超商，被20多歲的潘姓女店員提醒口罩要戴好，豈知楊男突然抓狂，衝進櫃台強挖潘女的眼睛，造成潘女一眼視網膜剝落，傷勢相當嚴重。如今楊男的黑歷史也被起底，不僅在10年前「咬死狗」，今年6月時還曾拿菜刀砍傷老婦人的脖子。

▲怒挖女店員眼睛的楊男今年6月30日才持菜刀莫名其妙砍傷71歲的獨居老婦人。（圖／記者陳崑福翻攝）



楊姓男子為地方上的頭痛人物，更是衛生所列管的精神病患，患有思覺失調症等精神疾病，26日僅因不滿女店員提醒他把口罩戴好，就突然暴怒猛挖女店員眼睛，害女店員重傷恐失明，鼻樑骨也因此粉碎性骨折。

而這已不是楊男第一次傷人，他早在今年6月30日，在村內道路遇見一名71歲的獨居老婦人，就莫名其妙拿菜刀朝對方的脖子揮砍，被害老婦人掀開衣服比著傷疤表示，「直到現在脖子和腹部都還留有傷疤」，事後楊男被強制入院治療，直至因病況穩定，8月14日才出院返家；沒想到事隔僅3月餘，楊男就再度暴怒傷人。

▲楊男今年6月30日才持菜刀莫名其妙砍傷71歲的獨居老婦人。（圖／記者陳崑福翻攝）

遭砍的老婦人回想起當時表示，事發當天她只是坐在早餐店裡，就莫名其妙被楊男持菜刀追砍，事後也沒有人向她道歉，讓她相當氣憤，但老婦人也指出，她的傷害已經造成了，現在又居然發生這種事情，現在只希望楊男能夠被關起來，不要再讓這種事情發生。

據了解，50多歲的楊姓男子於10年前因不明原因發病，就被家人經常送往醫院治療，在醫院時會按時服藥，但由於出院後就不再吃藥，因此也讓病情不斷反覆。

此外，楊男多次爆走行為，也讓村民們回想起10年前，楊男走在路上遭到黑狗攻擊，被咬住小腿，盛怒之下的楊男對著黑狗就是一頓爆打，最後更竟然直接活活把狗咬死，也讓村民們私下為他取了「咬狗耶」的綽號，更互相告知「不要惹他」。

▲楊男26日僅因不滿女店員提醒他要戴好口罩，竟暴怒挖人眼睛，直到警方到場都不肯罷手 。（圖／記者陳崑福翻攝）



警方則指出，楊男多次的暴力行為其父母也無力管教，只希望他能持續在醫院治療，未來警方也會持續和家屬保持聯繫，並在楊男返家時加強防範作為，同時也呼籲轄區內有類似暴力攻擊行為之精神病患，請主動與警方聯繫，同時建議檢察官對楊男採取預防性羈押，避免楊男再犯，危害地方安全。