「鹽水小勇」慘了！網PO嗆聲文：出來比誰槍多　警察真的現身

記者林悅／台南報導

台南鹽水1名郭姓男子在網路PO文嗆聲輸贏，並留言公開「比誰槍多」等訊息，行徑相當囂張！台南市警新營分局深入追查，於18日下午持搜索票緝緝郭嫌及28歲鄭姓通緝犯，起獲毒品咖啡包27包、改造手槍2枝、子彈7顆等贓證物。

▲台南市警新營分局攻槍緝毒，持搜索票緝獲郭嫌及28歲鄭姓通緝犯，起獲毒品咖啡包27包、改造長槍、手槍、子彈等贓證物。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市警新營分局於9月初接獲檢舉情資，指稱有台南鹽水地區網民於網路嗆聲輸贏，並留言公開「比誰槍多」等訊息，行徑相當囂張！雖然，僅是網路短暫訊息，但新營分局不敢大意，立即著手清查了解，並掌握PO貼訊息者係24歲郭姓男子（台南市鹽水區人）所為，新營分局立即列為高度關注人口亦由偵查隊、鹽水所共組專案小組積極偵辦。

案經專案小組彙整相關資料，發現郭嫌除於網路張貼持長槍指向友人外，更有持雙槍指向自己本人之圖像，加上近期囂張嗆聲輸贏之訊息；專案小組唯恐郭嫌滋生事端，危及民眾生命安全！立即彙整郭嫌相關資料向台南地院聲請搜索票獲准，並於中秋節前18日下午展開搜索行動。

專案小組發現郭民拒不開門，立即前後包抄破門進入搜索，於屋內查獲熟睡中之鄭姓通緝犯（28歲、新竹縣、桃園地院通緝），另於頂樓發現躲藏之郭嫌，於搜索處當場查扣含有第二級毒品安非他命成分之毒品咖啡包27包、改造手槍2枝、子彈7顆等贓證物。

全案偵詢後將鄭嫌解送至桃園地法歸案；另將郭嫌依槍砲、毒品等罪嫌移送台南地檢署偵辦，經檢察官複訊後聲請郭嫌羈押偵辦。

新營分局長斯儀仙指出，中秋節連假開始，警方維護治安決心卻絲毫不鬆懈！為給市民一個安全、安心中秋連假，分局特別於連假前針對幫派不良組合、槍枝、毒品結束一波大掃蕩，分局仍持續針對轄內可能影響治安之人、事、物保持高度關注及查察。

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