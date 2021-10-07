陳柏惟認肇逃黑歷史綠公職喊「加油」　蔡壁如：台灣價值變質

▲台灣民眾黨立委蔡壁如。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

台灣基進立委陳柏惟6日遭爆10年前曾駕車撞傷機車騎士後肇事逃逸，遭撞傷的八旬老翁至今仍留下後遺症，但陳柏惟透過臉書承認責任後，超過20位民進黨公職留言喊「加油」，引發輿論反彈。台灣民眾黨立委蔡壁如7日接受廣播媒體專訪時說，肇事逃逸這件事情在道德上，應該受到每個人的譴責，憂心「台灣價值是不是變質了？」

陳柏惟昨天透過臉書承認肇事逃逸，包括立法院副院長蔡其昌、民進黨立委賴品妤、吳琪銘、林楚茵、吳思瑤、洪申翰、鍾佳濱、趙天麟、伍麗華、黃國書、劉櫂豪、台北市議員許淑華、台中市議員黃守達、張家銨、何文海、高雄市議員黃捷、林智鴻、高閔琳、鄭孟洳、基隆市議員張之豪、桃園市議員陳雅倫、總統府國策顧問魏明谷等超過20名綠營公職都留言喊加油。

蔡壁如今天上午接受中廣新聞網「千秋萬事」節目專訪時說，很多打藍勾勾的民進黨公職都去留言喊加油，「我們的社會價值觀變質了嗎？」到底是鼓勵他肇逃呢，還是肯定他向善改過？社會常因人設事，是因為他是陳柏惟，這些人才去喊加油嗎？

蔡壁如並指，陳柏惟罷免案將在10月23日投票，這段時間大家熱烈討論，一個立委被罷免搞得好像要選總統一樣；肇事逃逸這件事情在道德上，應該受到每個人的譴責，「所以我才很憂心，台灣價值是不是變質了？」

主持人、高雄市前新聞局長王淺秋追問，台灣民眾黨對陳柏惟罷免案的態度是什麼？蔡壁如說，還是尊重在地民眾的意見，但她曾聽到在地民眾批評，陳柏惟選上立委後並未兌現承諾，還表決支持萊豬進口，都站在民進黨那方，還大肆厥辭的講「空話」。

▲台灣基進立委陳柏惟昨天受訪坦承曾經肇事逃逸。（資料照／記者屠惠剛攝）