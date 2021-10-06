陳柏惟喊「罷韓給韓國瑜懺悔機會」　黃子哲奉還！批道歉避重就輕

▲韓國瑜、陳柏惟。（合成圖／記者屠惠剛攝）



記者黃巈禾／台北報導

台灣基進立委陳柏惟曾說，罷免高雄市前市長韓國瑜是給韓國瑜懺悔的機會，如今陳柏惟面臨23日罷免投票，又被爆出10年肇事逃逸。國民黨文傳會副主委黃子哲質疑，陳柏惟雖然在臉書道歉，肇事逃逸卻說不出口，根本就是避重就輕，他套用陳柏惟罷韓說過的話，「罷免陳柏惟，就是給他懺悔的機會」。

黃子哲6日在臉書表示，陳柏惟被爆出10年前曾駕車撞傷人後落跑，直到警方調閱監視器查獲後才俯首認罪，最後被法院判刑9個月、緩刑3年，陳柏惟雖在臉書上承認並道歉，但從頭到尾最關鍵的犯行「肇事逃逸」卻說不出口，始終避談，對於嗆聲在立法院1個打35個、口口聲聲要做一個勇敢台灣人的陳柏惟，實在有夠漏氣又真見笑。

黃子哲指出，陳柏惟強調自己是疲勞駕駛、沒酒駕，或有向法院坦白認罪、與被害人和解等，明顯都在避重就輕，真正重點其實是在於「撞後不理」，尤其判決書上說被害人受的是「重傷」，陳柏惟未給予救助就逕自駕車逃離現場，是何等的殘忍與惡劣，所謂坦白認罪，也是在被警方抓包後，眼見躲不掉才認，可看出其狡猾與奸巧的本性。

黃子哲提到，陳柏惟在立院挺萊豬、反疫苗、還要大麻合法化，種種荒腔走板的質詢與乖張言行，都已讓人民的仇恨值滿滿，「當渾蛋已成事實，刪Q就是義務」，人非聖賢孰能無過，陳柏惟願意反省是好事，但套句他在罷韓說過的話，「罷免陳柏惟就是給他懺悔的機會！」