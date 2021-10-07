陳柏惟肇逃「全明星加油團」名單出爐！　鄉民看呆：一整排藍勾勾

記者邱晟軒／綜合報導

媒體人黃揚明今（6日）指控，陳柏惟2011年9月曾駕車撞傷機車騎士，肇事後第一時間逃逸，直到警方調閱監視器查獲他才俯首認罪；對此，陳柏惟也發聲明承認此事。然而，有鄉民就發現陳柏惟在臉書的道歉文底下，驚現「台派全明星隊」集結為陳送暖打氣，立刻引發PTT怒火狂轟，「史上最偉大的肇逃！」

資深媒體人黃揚明今日在臉書發文指控，陳柏惟2011年9月曾駕車撞傷機車騎士，肇事後第一時間逃逸無蹤，他近日接獲爆料，有證據顯示陳柏惟曾在2011年9月駕車撞傷機車騎士，肇事後第一時間逃逸無蹤，直到警方調閱監視器查獲他才俯首認罪，他也因此案被檢方起訴、法院判刑。

對於媒體人的爆料，陳柏惟上午也發聲明表示，當時自己無立委身份，也還不成熟，事後他做了反省，也調整了自己的人生，後來加入基進黨時，也向黨主席與同事做了報告，「沒有否認過這件事情，在罷免案滾滾而來時造成大家擔心，感到非常不好意思，而罷免案則交由選民決定。」

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▲陳柏惟肇逃道歉文炸出「超豪華台派加油團」。（圖／陳柏惟臉書）

不過，就有網友在批踢踢八卦板發文指出，到陳柏惟臉書聲援的陣容超豪華，其中就包括了：「男星柯宇綸、焦糖哥哥陳嘉行、立法院副院長蔡其昌、立委許淑華、立委賴品妤、立委林楚茵、立委黃國書、立委鍾佳濱、立委吳思瑤、立委洪申翰、議員黃捷、議員高閔琳、議員曾玟學、議員林智鴻、前彰化縣長魏明谷、美女醫師吳欣岱、前台中市新聞局長卓冠廷、名嘴溫朗東等人。」moptt.tw/p/Gossiping.M.1633521315.A.C11

該網友嘲諷，這份加油團名單「族繁不及備載，可謂是台派全明星隊強勢集結，集團軍總動員浩浩蕩蕩到沉的粉專聲援大讚陳柏惟勇敢、負責、有擔當、是最佳政治人物典範等等，聲勢簡直驚天動地，如果不說是在聲援肇事逃逸，還以為要選總統，真是史上最大的肇逃！」

貼文曝光後，立刻引起許多網友紛紛痛批，「這名單真華麗」、「這些政客跟側翼，已經毫無同理心可言」、「事實上就是有肇逃，怎麼承認一下變英雄了？」、「被挖眼睛的店員，怎麼就沒看到這些人去加油？」、「雙標到價值錯亂」、「這才是對受害者二次傷害」、「肇逃國家隊」、「3Q最顛峰的一刻」。

▼陳柏惟肇逃道歉文炸出「超豪華台派加油團」。（圖／陳柏惟臉書）