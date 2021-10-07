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民進黨舉辦新住民、新二代圖文徵文比賽　「首獎5萬」參加就有獎

▲▼民進黨婦女部舉辦新住民及新二代們「親愛的家鄉，你好嗎？」徵文比賽，以解新住民在疫情下無法回家的鄉愁。（圖／民進黨婦女部提供）

▲民進黨婦女部舉辦新住民及新二代們「親愛的家鄉，你好嗎？」徵文比賽。（圖／民進黨婦女部提供）

政治中心／台北報導

全國新住民和新二代們照過來！民進黨婦女部廣發邀請帖，並祭出首獎5萬元的高額獎金，即日起只要寫出屬於你的心情故事，就有機會獲得豐厚獎金，活動總獎金高達25萬元，而且「參加就有獎」！

民進黨婦女部指出，台灣新住民人口數已來到56萬人，但在這兩年COVID-19疫情影響之下，許多新住民姊妹無法像過去一樣，可以自由回國看望家人，與家鄉的距離，竟成了最遙遠的一段路，且即便是在台灣，也無法一如過往，可以和在台灣的同鄉姐妹經常聚會話家常。

為了讓全國的新住民及新二代朋友們有個抒發心情及分享生活的管道，因此婦女部舉辦了「親愛的家鄉，你好嗎？」全國新住民及新二代圖文徵件競賽，歡迎新住民及新二代們，透過圖文寫作，不論是對家鄉親人、風景、料理的思念，或是飄洋過海在台灣生活的酸甜苦辣，把思鄉的情感和思念，化為文章及照片投稿到活動網站。

民進黨婦女部指出，過去黨除了成立國內政黨首創的「民進黨新住民事務委員會」外，在2016年辦理「新力量發聲－東南亞親歌唱比賽」，2017年「東南亞尋根之旅計畫」邀請東南亞新住民青年二代提案並返回母國，並製作成《尋根》紀錄片、舉辦全國巡迴分享會；2018年「新島嶼故事捕手計畫」，廣邀關心新住民議題及新二代青年採訪100間新住民店家故事；2019年辦理「家鄉味，飄香味－新住民市集」讓更多人看見在台新住民生活。這次2021年活動，期盼透過徵文比賽，讓更多人瞭解新住民族群樣貌、促進台灣多元價值深耕。

這項活動收件日期自10月04日(週一)至11月21日(週日)止，文長1500字以內，報名即送「思念傳遞帆布袋」，請參考網站線上投稿 https://dppwomen.com/apply ，或來電至03-4635539詢問相關細節。得獎名單將於12月17日(週五)公佈，各項詳情請至「親愛的家鄉，你好嗎？」活動網站查詢。

▼民進黨婦女部舉辦新住民及新二代們「親愛的家鄉，你好嗎？」徵文比賽，參加就可獲得帆布一只。（圖／民進黨婦女部提供）

▲▼民進黨婦女部舉辦新住民及新二代們「親愛的家鄉，你好嗎？」徵文比賽，以解新住民在疫情下無法回家的鄉愁。（圖／民進黨婦女部提供）

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