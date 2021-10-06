傳承智慧經典建築重現　菜刀湯勺也能搭設竹圍籬

▲學員們親手操作學習搭設竹圍籬。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

為延續傳統建築工法並喚回人們封存已久的回憶，台東縣政府於日前在民權里日式建築文化園區辦理「經典老建築重現工作營」，邀請卑南族南王部落的鄭志強、洪崇維2位匠師，帶著學員們學習竹圍籬的傳統施作工法以及分享關於竹子的故事。

傳統建築工藝工作坊由2位匠師帶著學員從竹子的認識開始，一直到採集、加工、編造一系列詳細的步驟教學，期間匠師們也不斷講述部落中對於竹子的尊重、倚賴以及重要性。台東縣長饒慶鈴表示，傳統建築工藝正隨著老匠師們的凋零慢慢消失當中，這些如風中殘燭般的技藝急需要有人能夠傳承下去，透過工作坊的互動方式，更能使人感到興趣及正視傳統建築工藝傳承問題。

文化處長顏志光指出，透過與傳統建築匠師的近距離學習及親手操作，不僅讓工作坊學員們能學習到傳統建築工法，更能了解傳統工法的每1個步驟都有其意涵與美感，藉此讓學員們重視保存老建築之議題與提高老建築保存再利用的意識。

此次工作坊著重於學員們可以在非使用專業用具的情況下，亦能獨自搭設竹圍籬為主，匠師們拿出生活周遭隨手可得的工具如菜刀、湯勺等等，示範如何安全的施作竹子的加工以及加固。期間鄭志強匠師提及，傳統建材相對於現代建材來說使用壽命較短，但是只要傳統工藝沒有失傳，傳統建築或工藝品就不會真正的損壞，這也是部落耆老們一直灌輸給我們的觀念。