環保教育結合最美星空音樂會　送摩艾石像筆筒

▲參加環保宣導活動即可獲焚化再生粒料限量摩艾石像筆筒。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

「焚化再生粒料再利用-廢棄物資源化轉變最佳綠葉顛覆想像」，台東縣環境保護局配合台東縣政府10月9日(六)下午7時於關山親水公園舉行2021台東最美星空音樂會，當天將設攤辦理焚化再生粒料宣導活動，透過教育解說，能使民眾對焚化再生粒料的認知與了解，同時教育正確觀念並解除相關疑慮，民眾可透過簡易問答互動，就可獲得由焚化再生粒料製作而成的摩艾石像筆筒，因數量有限，歡迎參與最美星空音樂會的民眾踴躍前往體驗。

台東縣政府表示，焚化再生粒料是廢棄物資源化的產品，是利用循環再生由垃圾轉變而來，簡單來說1公噸的垃圾送至垃圾焚化廠燃燒處理後，仍會產生底渣約15%及飛灰約5%，其中底渣部份可經由再利用處理程序轉化成焚化再生粒料產品，這就是焚化再生粒料的過程，並以實現環保設計與經濟永續成長，創造出產品與物料最大價值，在綠色永續的這條道路上一起愛護地球。

環保局指出，焚化再生粒料是經嚴格管理管制所產製的資源化產品，屬合法使用且可替代天然資源，未來推動焚化再生粒料將運用於台東縣公共工程，為確保公共工程品質，環保局將持續推動焚化再生粒料再利用各項政策，嚴格把關及控管焚化再生粒料品質，使台東縣各工程單位用的安心，讓民眾放心，以達資源循環再利用，落實垃圾「零廢棄」目標。