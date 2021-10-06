為環境永續經營腳步做見證　台東水資中心今起正式營運

▲饒慶鈴視察道路改善工程等情形。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

因應都市發展，台東縣政府積極推動道路改善及汙水處理等相關建設，縣長饒慶鈴6日上午由建設處長許瑞貴陪同，前往視察台東市水資源回收中心、太平溪左岸豐里橋至新豐里橋道路改善工程等情形。目前台東水資中心汙水處理符合標準正式實行排放，目前接管戶數約800戶，改善市區環境衛生；仁義南路5月完工後接續辦理左岸水防道路加高並拓寬，並進行仁義北路道路改善，預計明年完成，將帶給居民更便利安全的交通環境。

縣長饒慶鈴表示，1個進步的現代化城市，垃圾自主處理及汙廢水系統是最重要的指標，汙水下水道建設是都市現代化程度之重要指標，台東水資中心於今日起正式營運，為我們環境永續經營腳步做見證，台東市區汙水將經由桂林南路進入水資源回收中心，經處理後放流至太平溪、大海，水資源回收中心結合周邊綠美化，整體改善景觀，台東市區汙水下水道接管戶已近800戶，未來預計接管20,600戶，可達全縣接管率24.91%，相信居住的市區環境會越來越好。

此外，仁義南路今年5月上旬通車，為提升大豐地區交通安全及便利性，縣府預計投入共約6千萬元，接續辦理左岸水防道路及仁義北路改善，左岸水防道路做加高並拓寬，堤後坡與台東水資中心的綠地，採緩坡銜接設計，完成後豐里橋至新豐里橋環狀步道將更完善。另持續辦理太平溪右岸一路通工程，其中自中華路口起，仁義北路今年改善216公尺，重新規劃為北上雙線、南下單線配置，剩餘路段至康樂橋正氣北路約830公尺接續明年辦理；仁義北路臨住戶側的4公尺寬人行步道屬公有土地部份，則一併於道路工程內開闢，民眾關心的停車問題也將在道路拓寬用地條件許可下研議增設。

建設處表示，東海岸或南迴線鄉親藉由台11線往返馬偕醫院看診的水防道路，經此次改善後將更加完備。太平溪右岸一路通自中華路口向上改善仁義北路，將分2期辦理，2案工程全由縣府自籌經費辦理，計畫於明年底完成，仁義北路道路施工改善期間諸多不便，並請鄉親體諒。