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九九慶重陽　台東重陽禮金即日起發放　

▲縣長饒慶鈴與台東市長張國洲，慰問百歲人瑞翁妲女士。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲縣長饒慶鈴與市長張國洲，慰問百歲人瑞翁妲女士。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

九九重陽節將近，縣長饒慶鈴特別與台東市長張國洲，前往慰問百歲人瑞翁妲女士，縣府致贈5,000元禮金及禮品、2021台東縣百歲人瑞故事寫真，祝福台東百歲人瑞「百歲大吉」，饒縣長表示，台東縣政府自10月4日至10月29日期間發放重陽節敬老禮金，對象為年滿65歲以上縣民，每位長者將領取500元禮金，百歲長者則發予5,000元禮金與禮品，希望長者九九慶重陽，健康久久。

饒縣長與張市長由社會處長陳淑蘭陪同，前往新園里翁妲女士家中慰問，翁女士今年滿百歲，約民國60年從嘉義搬至台東長居，以務農維生，育有4兒2女；每天早上3、4點起床，晚上8點就寢，生活規律，現在雙腳不便行走，偶有家人推輪椅外出散步。

縣長饒慶鈴恭賀翁妲阿嬤健康久久，也進一步表示，今年符合禮金發放資格縣民計有3萬8,844人，其中46人為百歲人瑞，台東縣內長濱、成功、東河、鹿野、關山、池上、及太麻里7鄉鎮老年人口比例更是突破20％，已達「超高齡社會」標準，人口老化已成為必然趨勢，希望藉由重陽敬老禮金發放，照顧縣內長者，呼籲民眾重視老化所衍生的健康與照護議題。

社會處長陳淑蘭則指出，為了促進長者社會參與健康老化，目前社福相關單位及各項福利設施，如身心障礙日間型服務(社區日間作業設施、社區式日間照顧、日間服務機構)、社區照顧關懷據點、聚福食堂及台東縣托育資源中心(親子館)各站，其受服務民眾及工作人員疫苗接種率達8成以上，已有條件恢復運作，希望長者恢復健康生活且善用社福相關措施。

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