快訊／不甩大陸抗議　法國議員訪團今抵桃園機場

▲法國參議院友台小組主席李察（Alain Richard）率跨黨派議員訪台。（圖／翻攝自直播）

記者呂晏慈／台北報導

即便中國大陸駐法國大使盧沙野數度言詞恫嚇阻撓，法國參議院友台小組主席李察（Alain Richard）仍率跨黨派議員訪台，今（6日）清晨6時50分左右抵達桃園機場，外交部政務次長曾厚仁前往接機，現場合影後即離去。

外交部5日表示，訪問團訂於10月6日至10日率團訪問台灣。訪團成員除團長李察主席（隸屬法國執政的共和國前進黨）外，另包括友台小組兩位副主席布依松（Max Brisson）及喬瑟芙（Else Joseph）（均隸屬共和人黨）、外交暨國防委員會副主席卡迪克（Olivier Cadic） （隸屬中間派聯盟」）等4位跨黨派參議員，以及參議院友台小組執行秘書高玉笛（Judith Bout）。外交部對於李察主席率法國參議員來訪表達誠摯歡迎之意。

訪團成員之一、法國民主聯盟議員卡迪克也在推特分享啟程合影並說，很高興能參加高階代表團回訪台灣，加強兩國間的交流至關重要。



▲法國參議院友台小組主席李察（Alain Richard，右二）率跨黨派議員訪台，我駐法代表吳志中（中）赴機場送機。（圖／翻攝自Olivier Cadic推特）