　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

快訊／不甩大陸抗議　法國議員訪團今抵桃園機場

▲▼ 法國參議院友台小組主席李察（Alain Richard）仍率跨黨派議員訪台，今（6日）清晨6時45分左右抵達桃園機場，外交部政務次長曾厚人前往接機。。（圖／翻攝自直播）

▲法國參議院友台小組主席李察（Alain Richard）率跨黨派議員訪台。（圖／翻攝自直播）

記者呂晏慈／台北報導

即便中國大陸駐法國大使盧沙野數度言詞恫嚇阻撓，法國參議院友台小組主席李察（Alain Richard）仍率跨黨派議員訪台，今（6日）清晨6時50分左右抵達桃園機場，外交部政務次長曾厚仁前往接機，現場合影後即離去。

外交部5日表示，訪問團訂於10月6日至10日率團訪問台灣。訪團成員除團長李察主席（隸屬法國執政的共和國前進黨）外，另包括友台小組兩位副主席布依松（Max Brisson）及喬瑟芙（Else Joseph）（均隸屬共和人黨）、外交暨國防委員會副主席卡迪克（Olivier Cadic） （隸屬中間派聯盟」）等4位跨黨派參議員，以及參議院友台小組執行秘書高玉笛（Judith Bout）。外交部對於李察主席率法國參議員來訪表達誠摯歡迎之意。

訪團成員之一、法國民主聯盟議員卡迪克也在推特分享啟程合影並說，很高興能參加高階代表團回訪台灣，加強兩國間的交流至關重要。

▲▼法國參議院友台小組主席李察（Alain Richard，右二）將率跨黨派議員訪台，預計明日清晨6時30分抵達桃園機場。我駐法代表吳志中今天赴機場送機，訪團成員之一、法國民主聯盟議員卡迪克（Olivier Cadic，右一）在推特分享啟程合影。（圖取自卡迪克推特）
▲法國參議院友台小組主席李察（Alain Richard，右二）率跨黨派議員訪台，我駐法代表吳志中（中）赴機場送機。（圖／翻攝自Olivier Cadic推特）

►網推必住！花蓮瑞穗天合酒店激殺2.8折

ET快訊
快訊／告別籃球職業生涯　「鬥牛士」賈索宣布退役
23歲妹不知道爸媽收入！打開帳戶驚見「6位數」：我嚇到了
瞎妹錯認海神PO文炫「瑪莎拉蒂好帥」　2千人笑瘋：這瑪莎他弟
快訊／國道3號掉落磚塊土石！　南下土城段「回堵8km」紫爆
渣夫！新婚12天約砲女網友　小三IG炫「包整晚兩發」
快訊／宜蘭5人赴「蜜月灣衝浪」！　1男失聯搜救中
女大生幫擋酒醉倒慘遭性侵　包浴巾哭著衝櫃台求救

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

台灣民意／政黨感情溫度　「藍下白上」民眾黨超越國民黨

國防部指解放軍封鎖台海能力4年完備　蔡英文曝規劃：台灣不會屈服

快訊／不甩大陸抗議　法國議員訪團今抵桃園機場

朱立倫就任起手式「罷免、公投」　高呼國民黨員回娘家

「台灣加入是雙贏」謝長廷赴日參議院談CPTPP　國會議員允支持

陳柏惟僅獲1顆星評價　刪Q總部：雙立院評鑑機關認證

憲兵爆線上簽賭！士官還拉下屬入坑　憲指部：刑懲併行、嚴懲列汰

蔡英文為國慶光雕秀點燈　「台灣人，樂為世界人」字樣打上總統府

黃捷力挺陳柏惟　「刪Ｑ是資源不對等的仇恨罷免戰」

共機擾台破記錄　洪秀柱：別往自己頭上栽！格局放大點

金高銀開房間訂「透明浴室」想壞壞　糗遭拆穿..安普賢「狂親上床」順利開車！

陳小春二兒子傻笑狂奔超萌！　Jasper唱歌哄他眼裡都是愛

嗆聲金高銀「我陪妳男友選禮物」　安普賢紅粉知己「狂提往事」超心機

「妳不是丫鬟，妳是我老婆！」　《俗女2》嘉玲爸懺悔告白逼哭于子育

金馬58／邱澤再搶影帝強碰柯震東.張震　賈靜雯.王淨搶影后...許瑋甯.張鈞甯成遺珠

臉書、IG全球大當機超過6小時　各地網友哀號...官方緊急修復

大錯特錯不要來～中國娃娃40歲長這樣！　貝兒生2寶身材辣翻…娃娃童顏超驚人

男子問Google小姐煙火施放地點　收到毀滅式答案...全是「禁火區」

Toyz與藥腳「黑吃黑」對話曝光　他一句冷血話...讓對方拱出自己

澎恰恰負債下海《魷魚遊戲》！　用身體還錢…遭大飛猛呼巴掌

台灣民意／政黨感情溫度　「藍下白上」民眾黨超越國民黨

國防部指解放軍封鎖台海能力4年完備　蔡英文曝規劃：台灣不會屈服

快訊／不甩大陸抗議　法國議員訪團今抵桃園機場

朱立倫就任起手式「罷免、公投」　高呼國民黨員回娘家

「台灣加入是雙贏」謝長廷赴日參議院談CPTPP　國會議員允支持

陳柏惟僅獲1顆星評價　刪Q總部：雙立院評鑑機關認證

憲兵爆線上簽賭！士官還拉下屬入坑　憲指部：刑懲併行、嚴懲列汰

蔡英文為國慶光雕秀點燈　「台灣人，樂為世界人」字樣打上總統府

黃捷力挺陳柏惟　「刪Ｑ是資源不對等的仇恨罷免戰」

共機擾台破記錄　洪秀柱：別往自己頭上栽！格局放大點

鄧佳華襲胸G奶網紅「認錯道歉」：以後會好好做人

告別24年職業生涯　「鬥牛士」賈索正式自籃球賽場退役

文青錶換季配楓紅錶帶　DW極簡面盤好氣質取勝

威脅更大！全台有雨　「圓規」颱風恐生成最靠近時間曝

徐若熙重返一軍力抗猛獅打線　飛利士挑戰對味全龍3連勝

台灣民意／政黨感情溫度　「藍下白上」民眾黨超越國民黨

2021台南將軍吼音樂節來了！有6分鐘煙火秀　每場限3500人採預約制

她誦唱大悲咒版圓周率　秒變圓寂率「魔性超渡」700萬名網友

快訊／國道3號掉落磚塊土石！　南下土城段「回堵8km」紫爆　

人夫私房錢夾書中被抓包　妻冷戰一週嗆「這樣的婚姻很可悲」

失速貓貓？胖橘急拉臭臭大暴衝 媽遭撞擊摔跤腳扭傷復健1個月！

政治熱門新聞

快訊／不甩大陸抗議　法議員訪團今抵台

朱立倫就任起手式「罷免、公投」　高呼國民黨員回娘家

謝長廷赴日參議院談CPTPP　獲國會議員支持

陳柏惟僅獲1顆星評價　刪Q總部：雙立院評鑑機關認證

憲兵爆線上簽賭　超慘下場曝光

蔡英文為國慶光雕秀點燈　「台灣人，樂為世界人」字樣打上總統府

解放軍封鎖台海能力4年完備　蔡英文曝規劃：台灣不會屈服

新北加倍最高5千換1萬　4大超商也能用

共機擾台破記錄　洪秀柱：格局放大點

高鐵宜蘭選址吵翻天！　市中心面臨拆遷戶阻力、四城好開發較偏僻

最快明天開打！北市開放7家醫院　替65歲↑長者「接種第二劑AZ」

LIVE／KTV、餐飲內用擴大鬆綁　侯友宜最新說明

黃捷力挺陳柏惟　「刪Ｑ是資源不對等的仇恨罷免戰」

快訊／五倍券準備上路　侯友宜再加碼「數位支付不限新北市民」

更多熱門

相關新聞

連續性侵殺人犯逃35年　落網前夕身亡...身分曝光

連續性侵殺人犯逃35年　落網前夕身亡...身分曝光

巴黎檢方今天晚間宣布，疑似犯下法國幾起最古老懸案的一名連續殺手在逃亡35年後，就在警方快要追查出他的身分時，昨天被發現已身亡。他竟是一名前國家憲兵和退休警察。

全球唯一！　法國買iPhone 13「隨附EarPods」

全球唯一！　法國買iPhone 13「隨附EarPods」

法前總統沙柯吉競選超支　遭判有罪

法前總統沙柯吉競選超支　遭判有罪

馬克宏又遭蛋襲　想找抗議者問原因

馬克宏又遭蛋襲　想找抗議者問原因

Bugatti地表最速神獸開始交車

Bugatti地表最速神獸開始交車

關鍵字：

法國李察

讀者迴響

熱門新聞

現職「國小教師」曬薪資條…驚呆所有人

受害者太多人！《魷魚遊戲》證實「這幕爭議畫面」即將刪掉

第9類年輕人疑第2劑「被跳過」　指揮中心解答

丟丟妹產後2年變瘦！減肥菜單曝光

200公斤男首次嘿咻　把女友「頂過頭」撞穿牆

女大生幫擋酒醉倒被性侵　哭著衝櫃台求救

不知道爸媽收入？她開帳戶見6位數傻眼

染疫死後…紅粉知己槓上女兒　千葉真一恐遭「分骨灰」

統神看到Toyz「舔嘴唇」被網點醒　曝遣返送機意願

他怒罵「好市多結帳新規」！網秒反嘴：支持剪卡

她買好市多洗髮精　撕標籤驚見「過期了」

冰箱「放這6地方」GG了！命理師曝淒慘下場

吵架丟滿地麥當勞！名律師批浪費卻遭停權

獅子山最快今生成　圓規恐接力威脅更大！模擬路徑曝

新婚12天渣夫上網約砲！小三IG炫「整晚兩發」

更多

最夯影音

更多
金高銀開房間訂「透明浴室」想壞壞　糗遭拆穿..安普賢「狂親上床」順利開車！

金高銀開房間訂「透明浴室」想壞壞　糗遭拆穿..安普賢「狂親上床」順利開車！
陳小春二兒子傻笑狂奔超萌！　Jasper唱歌哄他眼裡都是愛

陳小春二兒子傻笑狂奔超萌！　Jasper唱歌哄他眼裡都是愛

嗆聲金高銀「我陪妳男友選禮物」　安普賢紅粉知己「狂提往事」超心機

嗆聲金高銀「我陪妳男友選禮物」　安普賢紅粉知己「狂提往事」超心機

「妳不是丫鬟，妳是我老婆！」　《俗女2》嘉玲爸懺悔告白逼哭于子育

「妳不是丫鬟，妳是我老婆！」　《俗女2》嘉玲爸懺悔告白逼哭于子育

金馬58／邱澤再搶影帝強碰柯震東.張震　賈靜雯.王淨搶影后...許瑋甯.張鈞甯成遺珠

金馬58／邱澤再搶影帝強碰柯震東.張震　賈靜雯.王淨搶影后...許瑋甯.張鈞甯成遺珠

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【精選優惠】毛孩零食季

【精選優惠】毛孩零食季

即日起至10月底，毛孩零食季滿千免運 結帳滿$1300再送寵物益生菌防蚤噴霧 立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面