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陪獨居往生者走完最後一程　民眾黨中彰投黨部主委扶棺

▲陪獨居往生者走完最後一程，民眾黨中彰投黨部主委扶棺。（圖／記者游瓊華攝）

▲陪獨居往生者走完最後一程，民眾黨中彰投黨部主委扶棺。（圖／記者游瓊華攝）

記者游瓊華／彰化報導

台灣民眾黨彰化縣黨部主委、彰化縣議員張雪如10多年來投入弱勢往生者善終工作，民眾黨台中市黨部代理主委張仲翹及南投縣黨部主委簡千翔也「撩下去」，今天一早跟著張雪如在彰化殯儀館，為員林市一名約70歲離世的獨居葉姓老翁扶棺。

張雪如表示，這位獨居的葉姓老翁長年久病纏身，最近因癌症不幸過世，但親屬無力安葬，甫成立的「快樂天堂社會福利基金會」立即協助讓亡者能順利下葬，志工也利用假日期間摺了許多蓮花，盼過世的老人家能一路好走。

簡千翔說，以前都只有參加公祭，今天是第一次擔任禮生、第一次扶棺，心中有很多感觸，希望這是自己能帶給往生者最後一絲溫暖，也看到家屬感受到這份溫暖，讓他有滿滿的感動，未來也會持續服務更多弱勢。

▲陪獨居往生者走完最後一程，民眾黨中彰投黨部主委扶棺。（圖／記者游瓊華攝）

張仲翹說，這是第一次實際參與服務送弱勢往生者最後一程，跟以往經驗完全不同，能撫慰家屬、撫慰往生者，用愛與善陪往生者走完最後一程、離開這個世界，大家心中都感受到溫暖，真的是很有意義的事。

張雪如表示，「哪裡需要我們，我們就在哪裡」，她拉著台灣民眾黨「撩下去」，從事各種服務弱勢公益、幫助受虐婦幼，都是玩真的，她一開口邀請兩位主委來扶棺、擔任禮生，兩人毫無猶豫一口就答應，因為這是善與愛的結合，未來任何人有任何需要，大家都在。

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