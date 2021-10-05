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國中小情侶逃家1天1夜睡公園　起因是「媽媽沒收手機」

▲▼國中小情侶逃家1天1夜睡公園　起因是「媽媽沒收手機」。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲警員在溜滑梯尋獲小情侶，將人帶回派出所。（圖／記者唐詠絮翻攝／經變色打碼）

記者柯沛辰、唐詠絮／彰化報導

彰化縣一對12歲國中小情侶1日未到校上課，放學後也沒回家。警方接獲家長報案協尋，隔天晚間8點在員林市南區一處小公園找到2人，得知2人是約好一起逃家，餓著肚子在公園睡覺。少女坦承，起因是媽媽不讓她用手機，所以她才找小男友離家出走。

據悉，這對小情侶是同校隔壁班同學，但從小就認識，感情相當要好，因此從青梅竹馬發展成男女朋友，不料2人上週五都未到校，放學也沒回家，校方聯繫家長找不到人，只好雙雙通報警方協尋。

當地派出所緊急尋人，先後調閱路口監視器，後來接獲疑似目擊通知，立即循線到員林市區一處小公園，果真在溜滑梯看見一對少年少女。警方上前關心時，發現2人身無分文，已經餓了一整天，而且少年衣服髒兮兮，加上天氣炎熱，散發汗臭味，身上唯一的手機也沒電，模樣相當狼狽。

▲▼國中小情侶逃家1天1夜睡公園　起因是「媽媽沒收手機」。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲2人餓了一整天，在派出所低頭狂嗑便當。（圖／記者唐詠絮翻攝／經變色打碼）

當下員警詢問2人是什麼關係，女方斬釘截鐵強調「是情侶！」但被問到為何離家時，卻不願多談。警方於心不忍，先將2個孩子載回派出所，提供熱騰騰的便當，並通報家長前來帶回。家長趕抵派出所後，少女依舊強硬冷淡，不願透露為何離家，直到後來員警溫柔勸導，才坦承是因為媽媽不讓用手機。

警方初步調查，2人1日一起搭火車到員林，在市區漫無目的地遊蕩，後來步行到員林公園，在溜滑梯內睡了一夜，隔天又走到南區一處小公園。當晚7點40分，2人被尋獲時又餓又累，也沒有睡好，但還是不想回家，在警員勸導下才搭上警車，在派出所低頭猛嗑便當。

校長表示，少女不服家中管教方式，常發生親子衝突，因此叫小男友陪她到校外散心，但2人遲遲未和家人、師長或同學聯繫，所幸最後一切平安無事。目前男學生週一已回到學校上課，女學生則請假一天，後續校方也將對2人啟動關懷輔導機制。

▼少女告訴警方，他們是情侶，因為媽媽沒收手機，才賭氣約男方一起離家。（圖／記者唐詠絮翻攝／經變色打碼）

▲▼國中小情侶逃家1天1夜睡公園　起因是「媽媽沒收手機」。（圖／記者唐詠絮翻攝）

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