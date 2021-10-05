發現金啦！這鄉鎮連3天發放「1千元禮金」…2萬9千鄉民快來領

▲▼彰化縣溪州鄉公所5日起一連三天發放1千元關懷禮金，將有2萬9千名鄉民受惠。（圖／記者游瓊華翻攝，下同）

記者游瓊華／彰化報導

溪州鄉公所5日起一連三天，至各村社區活動中心或廟宇廣場等場所，發送1000元現金的關懷禮金及重陽節敬老禮品。希望能以三天的時間，讓鄉親在國慶連假前，能先領取到溪州鄉1000元的關懷禮金，再領到政府的五倍卷，儘早減緩各行各業在疫情衝擊下的影響。若於時間內無法領取的鄉親，亦可於10/12-11/30，持相關文件至鄉公所領取，逾期未領取者視同放棄，不再補發。

[廣告]請繼續往下閱讀...

鄉長江淑芬表示，近年來因新冠肺炎肆虐，各行各業皆受影響，加上農業災損，讓民眾收入減少，基層民眾苦不堪言。為照顧溪州鄉親，帶動疫情消費，鄉長江淑芬在集思廣義及傾聽各方民意下，並經提案代表會通過，發放溪州鄉親每人1000元現金的「關懷禮金」，期望能適時關懷到鄉親們的需求。也感謝代表會張語珊主席及各位代表們的支持，讓民眾在領到政府的五倍卷之前，先領取溪州專屬的1000元加碼現金，讓鄉親們都能感受到鄉公所及代表會的美意。

鄉公所已將通知單及委託書請村鄰長發送，凡於8月31日之前設籍溪州鄉，且於發放日前均未遷出本鄉之鄉親，不分大人小孩，每人皆可領到1000元「關懷禮金」。而65歲以上鄉親，還可再領取公所準備的重陽敬老禮品。溪州鄉統計至110年8月底，登記人口數約有2萬9千人，共需花費將近2千9百萬元。這也是彰化縣至目前為止，因疫情關係，公所發放金額最高的鄉鎮。

江淑芬鄉長也呼籲民眾，盡量以家戶為單位，成年人備身分證件及印章、未成年備戶口名簿，連同通知單及填妥之委託書，派代表前來領取即可，避免群聚。也請鄉親們務必於11/30前請領完畢，超過時間則視同放棄，不再補發。