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臉書當機延誤尋人！彰化男童離家30小時　與街友爽玩台中新竹

▲臉書全球當機尋人無效，彰化男童離家與遊民大玩台中新竹30小時中被尋獲。（圖／民眾提供）

▲臉書全球當機尋人無效，彰化男童離家與遊民大玩台中新竹30小時才被尋獲。（圖／民眾提供）

記者游瓊華／彰化報導

彰化一名10歲男童因功課不佳被父親斥責，竟負氣離家，家屬發現孩子沒去上課，找不到孩子急著報警，也透過臉書、LINE群組向網友求助，未料又遇到臉書全球當機，網路無法發揮尋人功能，警方透過傳統方式調閱監視器畫面，發現男童與一名20歲街友同行，30小時後今天凌晨終於在台中尋獲男童，警方也依準略誘罪將該名遊民罪嫌移送法辦。

根據警方調查，男童與街友是先前在路上認識，兩人會透過通訊軟體聊天，3日21時38分左右，兩人從彰化車站搭火車要到台中，結果都睡過頭而在新竹站下車後到處遊玩，4日早上再搭火車回到台中，在台中市區閒晃，累了就到便利商店休息。彰化警分局民族派出所所長吳建民接獲消息，男童出現在台中東區一家超商，率員趕到，到場也發現該名20歲男子也在一旁，警方要將男童帶回彰化時，但男童還一度不願意。

據了解，10歲男童因課業問題不服父親管教，離家出走，被警方尋獲時，坦言怕爸爸生氣嚴厲管教，卻又很想媽媽，想要媽媽陪同才肯回家。所長吳建民苦口婆心勸說，也答應男童要幫他跟爸爸溝通後，男童才肯與警方回彰化。

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