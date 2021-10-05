收購未上市股票「高價轉售」3年經手2.6億　建設董娘遭騙1200萬

記者邱中岳／台北報導

北市刑大偵一隊接獲報案，有不法集團低價收購未上市股票，再利用話術取信被害人，以每張股票10萬元至12萬元左右的價格出售，等被害人詢問時立刻將人封鎖刪除，警方數月追查17人到案，最後還在幕後金主家中搜出3台豪車，總價值超過1160萬，存摺還有5百多萬存款。

警方調查，37歲的吳姓男子等17人，從2020年開始被警方掌握，涉嫌以每張2萬至3萬元不等的價格，低價收購小型企業公司未上市的股票，再利用話術以及契約書取信被害人，以每張10萬至12萬的價格售出，並從中牟取暴利。

▲警方逮捕吳姓嫌犯，當場查扣3台高檔名車，初估總價破1160萬。（圖／記者邱中岳攝）

警方指出，1名公務員被騙走了680萬元，另名建設公司董娘也騙1200萬，等對方詢問時，立刻將人封鎖刪除，從2021年1月起陸續逮捕16名嫌犯，吳姓主嫌在9月23日被警方逮捕，警方訊後依照詐欺、證券交易法、洗錢防制法等罪嫌，將吳姓主嫌送辦。

警方初步清查，吳嫌等人從2018年間開始經營相關股市詐騙，經手不法金流達2.6億，吳姓主嫌更是坐擁豪宅，愛妻的吳嫌還買了1台價值299萬的轎旅車給妻子，自己則以PORSCHE Taycan 4S代步，除了夫妻各1台車之外，又買了價值283萬的休旅車，專門接送小孩出門。據了解，PORSCHE Taycan 4S入門價格約484萬，依據不同的配備添加價格，且係保時捷新款的純電跑車，零至1百加速僅需4秒，急速可達每小時250公里。

▲警方逮捕吳姓嫌犯，查扣3台總價1160萬的高檔名車，還發現吳嫌存摺內有5百萬元。（圖／記者邱中岳翻攝）

北市警局表示，此次查獲詐欺集團案件最多之犯罪手法，前3名分別為「假投資」30件、「購物詐欺」19件及「解除分期付款」12件，其中有7件中嫌犯具有幫派背景身分，警方不排除有黑幫涉入從事詐騙集團，北市專案查緝績效也是全國第一名。

北市政府警察局配合警政署於7月1日至9月30日執行「全國同步打擊詐欺專案行動」，專案期間共計查獲詐欺犯罪集團101件、犯嫌654人中有46人羈押，並查扣不法所得逾新台幣6千6百餘萬元，其中包含汽車7輛。

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