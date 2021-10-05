善款狂湧破7位數！遭挖眼女店員復健路漫長　500人連署求法官重判



記者陳豐德、陳羿妏／綜合報導

屏東縣高樹鄉一名潘姓超商女店員日前遭楊姓男子挖眼攻擊，造成雙眼重創、鼻樑斷裂。然而，由於潘家收入有限，且未來要面臨龐大復健費及醫療費，經宅神朱學恆捐款10萬並公開潘女帳戶後，連日來各界紛紛捐出愛心善款。事後潘女大哥原向外界表達費用已足夠，婉拒善款，但他今（5日）受訪時則改口表示，和家人討論後，因妹妹復健路漫長，將持續接受外界捐款。此外，為挖眼案奔走的網紅正義哥透露「目前善款已超過7位數」，也表示會繼續募集連署。





▲潘女復健路漫長。（圖／莊全成提供）

潘家大哥今（5日）上午接受採訪時還原聯絡屏東縣政府社會處鹽埔家庭服務中心經過，他表示，由於每筆善心人士的捐款都透過該服務中心聯絡他，讓他有接不完電話，另一方面還要照顧妹妹，讓他身心疲乏又心煩，這樣就無法全力照料妹妹，因此就聯絡該中心對外表示「已經足夠支應醫藥費及相關費用」，婉拒各界善款；消息傳開後，接到捐款的電話就減少了很多。

不過，4日晚上，家人得知他做這個決定，感到很錯愕，認為「妹妹的復建路還很長」，停止外界捐款的作法太過倉促，可能影響到妹妹後續的治療，讓他決定重啟捐款之門，持續接受各界愛心。他表示，今天早上陪妹妹做各項檢查，妹妹這幾天都睡不好，醫院有精神科醫師介入協助，未來復健、醫療可能是一條遙遠的路，如果各界想要捐助，他們會接受，並感謝善心人士的幫忙。

事實上，網紅「正義哥」徐奕為了此案連日奔走，他表示，目前善款已破7位數，詳細數字則不方便透露，最大筆捐款金額也並不知情，另外，他也將持續擴大連署名單，昨天已收到500份鄉民連署，今日會持續前往高樹鄉募集。

▼高樹鄉新南村民連署，盼法官能重判。（圖／記者陳崑福翻攝）



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