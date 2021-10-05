甜心主播遭無聲電話騷擾「搬新家也被拍」　下屬找鄰居幹的

▲政論節目《94要客訴》主持人楊琇晶遭無聲電話、跟拍照片騷擾恐嚇7個月。（圖／翻攝「94要客訴」臉書粉專）

記者劉昌松／台北報導

有「甜心主播」之稱的《94要客訴》主持人楊琇晶，前年長達7個月時間接到5封電子信件，附上她去買咖啡的背影照，還有她剛搬新家的大門照，另外有6通無聲電話，楊擔心是主持節目得罪人而報案，檢警追查發現，原來是楊的王姓部屬因工作嫌隙，找李姓鄰居幫忙幹下這一連串事情，台北地院依恐嚇判2人各徒刑4月，得易科罰金。

根據判決內容，楊琇晶是在2019年3月22日首度接到電子郵件，內容是證嚴法師的靜思語，同時附檔夾上2張楊女租屋處大門以及樓梯的照片，楊女26日就到刑事局提告，指出自己可能因主持政論節目遭人恐嚇，希望警方能保密進行。

▲不明人士寄了5封電子郵件，附上楊琇晶前後2個租屋處大門照。（示意圖／取自免費圖庫Pakutaso）

沒想到之後楊女到10月為止，仍陸續接到其他4封電子郵件，裡面除了有楊女疑似步行前往購買咖啡的照片，還有1張是楊女剛般的新家大門照，信件留言「新家環境不錯！還要出來是不是？」此外，楊女還曾接到6通可疑的無聲電話，一直到警方同年10月間將主嫌約談到案為止，楊女整整7個月活在恐懼之中。

警方查出，無聲電話和電子郵件，都是1名在電信公司從是網路維修工作的李姓男子所為，李首次接受警方訊問時，脫口說出不認識楊女，是因以前的王姓鄰居在節目《94要客訴》擔任製作助理，給他楊女的電話和郵件信箱、住宅照片，要他打電話並寄信給楊。

▲楊琇晶擔心是主持政論節目得罪人，結果查出竟是節目助理找人恐嚇她。（示意圖／翻攝自pixabay）

雖然王男矢口否認犯案，李男也翻供稱自己很喜歡楊女，所以會傳訊息關心她，但是因為李男在警方偵訊過程中，曾當著警察的面，刪除與王的LINE對話紀錄，之後王又在3分鐘內，不斷傳訊要李先不要去警局應訊，「你有空回個電話，好不好」，並試圖撥打2通LINE電話，但李正在接受偵訊而沒接通。

法官因此認為，李男在警方所做的第1次陳述較為可信，認定是王男因為工作上對身為長官的楊琇晶所下指示，可能深覺不合理而敢怒不敢言，因此心生嫌隙，要李男協助寄發照片並撥打無聲電話恐嚇楊琇晶，依法將王、李2男各判刑4月，得易科罰金；可上訴。

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