被酸靠爸！吳姍儒「3度敲響金鐘」　鄉民揭1關鍵服了：對她有改觀

▲Sandy吳姍儒。（圖／記者李毓康攝）

記者曾筠淇／綜合報導

第56屆電視金鐘獎頒獎典禮昨（2日）在國父紀念館舉行，Sandy吳姍儒與炎亞綸、唐綺陽以節目《36題愛上你》拿下綜藝節目主持人獎。就有網友發文表示，吳姍儒31歲就已敲響3次金鐘，算是天之驕女吧？貼文曝光後，立刻引發網友熱烈討論。

這名網友在PTT的Gossiping板上，以「吳姍儒是天之驕女嗎」為題發文，提到吳姍儒才31歲就已抱回3次金鐘主持人獎，除了演藝事業有一定的成績，代言也不少，而且她還可以用愛情、事業兩得意來形容，因為明年就將結婚了。

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曾被說是「靠爸」的吳姍儒最終憑藉著自身努力闖出一片天，讓原PO忍不住表示，除了蔡依林以外，哪個女星在Sandy這個年紀時，也有這番成就的？

▲《36題愛上你》主持人唐綺陽、炎亞綸、吳姍儒。（圖／攝影中心攝）

貼文曝光後，網友紛紛留言回應，「她算是少數星二代有成就的藝人，蠻欣賞她」、「星二代來說真的算優秀，值得肯定」、「當初看直播訪問Harden（詹姆士·哈登）很穩，對她有改觀」。

也有些網友認為，就算Sandy真的有靠爸，但自己有努力、有實力才是成功的真正關鍵，「靠爸是事實，但她真的有料也是事實」、「自從看過她應對媒體公關後，就不酸她了」、「靠爸沒錯，她自己也承認，但後期就是靠自己」、「先不論她爸，口條好、長得漂亮，現場主持功力真的強」。

據了解，吳姍儒2016年時，與爸爸吳宗憲以《小明星大跟班》拿下第51屆金鐘獎綜藝節目主持人獎；2019年與黃子佼以《一呼百應》拿下第54屆金鐘獎益智及實境節目主持人獎；今（2021）年則與炎亞綸、唐綺陽以節目《36題愛上你》拿下第56屆金鐘獎綜藝節目主持人獎。