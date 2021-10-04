酒吧廁所性侵女同袍！憲指部士官督導長辯「她眼神有意」遭汰除

▲林姓前憲兵士官督導長涉嫌在營區外酒吧性侵女官兵遭起訴。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者劉昌松／台北報導

林姓憲兵士官督導長今年初到營區外的酒吧消費時，遇到其他單位的下級憲兵閒聊一陣後，尾隨其中1名女性士官進廁所，把門鎖上後，就把被害人壓制在牆上強吻摸胸，並用手指性侵得逞，林男事後挨告列入汰除，但他喊冤辯稱，當時被害人靠他很近，眼神似乎也有情意，他因此誤會兩情相悅，台北地檢署調查後仍依強制性交罪起訴。

年約40的林姓男子已婚，原本在國防部憲兵指揮部服役，因此案經軍方調查後，已被列入汰除，在4月初提前退伍。1月22日凌晨，他到距離憲指部很近的酒吧消費，剛好遇到其他營部的下級官兵，雖然雙方分屬不同單位，但仍透過共同朋友介紹彼此認識，林男也因此和被害人聊了幾句。

被害人指控，她當時要去上廁所，林男尾隨跟進男女共用的廁所，並將門鎖上，然後就利用男性的身材及力量優勢，把她壓制牆上，無論她怎麼掙扎、抗拒，仍遭林男摸胸親吻，並把她的裙子掀到膝蓋，以手指侵入下體後才離開。

林男喊冤稱，當時大家酒酣耳熱，他和被害人在前往廁所的走道相遇，因被害人靠著他很近，而且眼神透露出也有情意的樣子，所以他誤會兩情相悅，否認強迫被害人發生性關係。

被害人事後因感到驚恐，趕緊叫同行同袍一起離開酒吧，不但向部隊回報遭遇，並在隔天為尋求第三方介入調查，到台北警中山分局報案。檢察官根據被害人、證人證詞，認為林男說法不可信，依現役軍人強制性交罪提起公訴。

療癒！紓壓！心訣大公開

【其他新聞】

爆「染疫老師去過阿公店」 名嘴遭NCC移送假訊息結果出爐

他誇口「提供」100名AV女優 直播平台砸500萬簽約等無人怒告

懷疑分居妻偷吃 人夫裝GPS挨告...竟甩鍋「法官要我蒐證」