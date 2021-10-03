暗戀到走火入魔！怪男抱「國中畢冊」奔女神家堵人　網驚早晚出事

▲國中同學透過畢業紀念冊找到地址與電話。非當事人。（示意圖／取自免費圖庫Pakutaso）



記者黃可昀／綜合報導

國中同學暗戀到出社會，甚至還挖出女神家地址，在門口堵人一整天只為了送月餅！一名正妹崩潰表示，她國中和這名男子幾乎沒交集，怎料對方從國中暗戀自己到現在，還三不五時就在住家附近徘徊，抱著畢業紀念冊瘋狂騷擾，就連警方也束手無策。

原PO在臉書社團「爆料公社(官方粉專專屬)」表示，她雖然和男子沒有太多交集，但國中就有聽說對方暗戀她，想不到這種迷戀竟長達10幾年，「畢業後沒多久我發現我家門口的鞋子被偷走，過沒幾天看到鞋子被丟到二樓的電線上掛著，上面寫滿不堪入耳的話」，自己的鞋子被寫上髒話、猥褻話語、生殖器圖，當時報警卻是不了了之。

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直到上大學後，原PO離開家鄉讀書，家人卻時不時會接到那名男子電話，就連今年中秋節她返鄉探親，也撞見男子竟然守在家門口堵她，「他說他要送月餅給我，我說我跟你不熟你不用送我，你是誰我根本不認識，他就一直拿出畢業紀念冊翻照片給我看。」

▲男子在女生家堵人，遭拒後仍不願離去。非當事人。（示意圖／記者蔡紹堅攝）



原PO關上大門20分鐘後男子仍不走，她便請警察到場處理，男子就連看到員警還是不願離開，堅持要守在女神家門口，「隔壁鄰居看到警察來，有跟警察說這個人昨天在我家門口等一整天」，不過警方認為男子看起來沒有攻擊性，且懷疑有精神方面問題，所以並沒有辦法逮捕或限制行動，「我一直叫我媽躲在家裡不要被他看到臉，怕他哪天有什麼問題來傷害我家年邁的媽媽，以前發的通訊錄真的很困擾欸。」

網友害怕地說，「裝監視器吧，這樣你可以隨時看到家裡情況，也可以有證據，哪天他太超過可以直接備案」、「可以理解這種恐懼，偏偏只能柔性勸導，出門真的要很小心謹慎」、「這種症狀的早晚出大事....」、「我國中時也遇過同樣的問題，被同學騷擾到知道我結婚才結束」、「我現在看以前的畢冊上滿滿的電話住家地址有的沒的，都會覺得害怕啊啊啊！」