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社會 社會焦點 保障人權

女欠14萬不還　傳訊「死後穿紅衣帶貓去你床邊」給債主挨告

▲▼紅衣小女孩。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲女子欠債14萬被逼急了，傳簡訊給債主揚言「死後穿紅衣帶貓去看你」。（示意圖／pexels）

記者劉昌松／台北報導

台北康姓女子疑因不滿蕭姓男子追討約14萬元債務，傳簡訊給蕭男表示，如果她要死了，「我會天天穿紅衣，帶著貓去你床邊看著你」，蕭男被嚇到提告康女為躲避債務、涉嫌恐嚇得利罪；台北地檢署檢察官認為，這些內容已經超出康女控制範圍，只能算是詛咒，不構成恐嚇，5日處分不起訴。

蕭姓男子提告指控，過去曾多次向康女催討債務，但40多歲的康女常喊窮，甚至說自己的貓生病了，她都沒錢去救貓，表明沒錢可還，3月10日凌晨，康女發簡訊給蕭男，揚言她如果死了，在死之前會上臉書，指名道姓寫出蕭男身分，讓大家知道是誰逼死她的，而且「我會天天穿紅衣，帶著貓去你床邊，看著你」。

但檢察官勘驗康女所傳的簡訊，參酌過去司法見解，恐嚇罪的構成要件是以不法惡害告知他人，使他人心生畏懼，且所謂的不法惡害，必須是說這些話的人，可以直接或間接支配掌握的才行，如果是鬼怪神力、福禍吉凶等卜算或詛咒內容，而康女說死後要穿紅衣去床邊等事情，頂多算是詛咒，不符合恐嚇罪構成要件，因此處分不起訴。

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