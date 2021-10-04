懷疑分居妻偷吃　人夫裝GPS挨告...竟甩鍋「法官要我蒐證」

▲人夫在妻子車上偷裝GPS追蹤足跡，被抓包後辯稱是法官要他蒐集妻子外遇證據。（圖／pixabay）

記者劉昌松／台北報導

台北高姓男子因為懷疑妻子和男同事有曖昧，上法院提告侵害配偶權求償，但卻苦無證據可證明自己的指控，竟在去年想到在妻子和疑似小王的機車上偷放GPS定位，追蹤2人足跡，沒多久就被發現，高男挨告後還喊冤，說是民事庭法官希望他去蒐證，台北地檢署調查後，4日依違反《個資法》、妨害秘密等罪嫌起訴高男。

高姓男子和妻子早已分居，因為曾目擊妻子和同在餐廳工作的男同事同行，懷疑兩人曖昧，當場在街頭發生爭執，高男為此控告妻子涉嫌傷害、公然侮辱、遺棄2人所生子女等多項罪名，結果都被檢察官處分不起訴；高則因違反法院核發的通常保護令，曾拿著機車大鎖質問妻子不照顧孩子，遭判刑2個月，得易科罰金。

高男另外循民事途徑，要妻子和同事為侵害他的配偶權賠償，但妻子和同事否認有任何曖昧，法官詢問提告依據時，高男拿不出相關事證，決定紀錄妻子和同事的行蹤，先是在妻子的機車放置GPS定位裝置，另外再妻子工作的餐廳外，發現疑似小王的機車後，也偷放了GPS定位裝置上去。

因為高男後來曾傳簡訊質問行蹤，妻子察覺有異，通知同事分別檢查機車，果然在龍頭下面、排氣管等處找到GPS，憤而提告，高男坦承為了民事官司蒐證而放置GPS，被檢察官依違反《個資法》、妨害秘密等罪嫌起訴。

另外，高男妻子的同事指控，高男曾寫信到家中，要他不要破壞別人家庭，懷疑高男涉嫌無故取得個資，但檢察官調查，高男是因為民事庭法官要求陳報被告住居所，所以去調取戶政資料，屬於合法管道取得，並非無故，因此處分不起訴。

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