台大雙學霸工程師猝死寒舍艾美　家屬悲控這9人延誤就醫調查出爐

▲工程師到寒舍艾美酒店游泳池游泳後猝死，家屬質疑延誤就醫，負責人蔡伯翰獲處分不起訴。（示意圖／資料照）

記者劉昌松／台北報導

聯發科王姓工程師去年到台北市寒舍艾美酒店泳池游泳，突然覺得喘不過氣來，自行到池畔休息20分鐘後，換了衣服請飯店人員協助就醫，沒想到卻突然倒地不起，送醫急救無效，死於心肌梗塞，家屬怒控酒店負責人蔡伯翰等9人延誤就醫涉嫌過失致死，但台北地檢署調查發現，當時王男先拒絕就醫，沒人能預料之後的事，5日處分不起訴。

事發時46歲的王男台大電機系畢業後，又取得2個台大碩士，在聯發科工作前途一片看好，2020年7月29日晚上7點多，持美國運通卡黑卡，到寒舍艾美的游泳池游泳，卻不幸發生猝死意外，讓家屬無法接受。

家屬指控，當時王男兩度向櫃台求救，卻沒人有進一步作為，導致延誤就醫，認為泳池救生員、飯店櫃台人員、經理、以及酒店負責人蔡伯翰等9人，都要為王男的死亡負責。

檢察官調查，當時王男獨自在泳池內游泳後，自行爬到岸上，曾向服務人員表示需要一些食物、飲料來補充體力，當時服務人員看到王男似乎喘不過氣，曾詢問是否需要協助，但被王男婉拒。

大約20分鐘後，王男再跟服務人員表示，要去換衣服了，希望酒店能有人陪他一起搭計程車去醫院，沒想到王男走出更衣室後，就在休息區突然倒地不起，等在一旁的服務人員趕緊叫119送醫，當晚8點多，王男被醫師宣告不治。

檢察官認為，救生員等酒店人員已注意到並表明可協助就醫，王男在第一時間拒絕，之後看來也把呼吸調整回來，還能主動表明要去醫院，沒有人能預判到之後王男會突因心肌梗塞暈倒，因此以罪嫌不足等理由，處分蔡伯翰等9人不起訴。

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