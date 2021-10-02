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超商女店員遭挖眼毀容！2次進出開刀房　最新手術狀況曝光

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社）

▲潘姓女店員遭楊男徒手挖眼。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社）

記者許宥孺／高雄報導

屏東縣高樹鄉一家超商日前發生恐怖挖眼案，造成潘姓女店員雙眼重創、顏面受損。高雄長庚1日替潘女進行第2次手術，手術過程相當順利，醫療團隊以人工骨將眼球周邊結構成功復位，將持續追蹤功能恢復情形。

29歲的潘姓女店員因提醒楊姓男子戴好口罩，竟遭對方徒手挖眼，造成顱骨、鼻樑骨折骨裂，雙眼也受重創，救護人員緊急送往高雄長庚救治。

▲▼ 潘女首度露面受訪 。（圖／潘女哥哥提供）

▲潘女1日露面受訪 。（圖／莊全成提供）

院方心疼潘姓女店員，針對其傷勢，立即整合整形外科、耳鼻喉科、眼科、護理照護、社服、心理等團隊進行照護，事發當日即收治入院並進行第一次手術，針對結膜撕裂傷縫合，由眼科醫師進行，手術順利，預後需密切觀察。

高雄長庚2日再替潘女進行第二次手術，此次針對眼窩內壁骨折重建，目的是幫助保留及恢復眼球最大功能，由耳鼻喉科及整形外科組成團隊進行，採經鼻內視鏡的微創手術，避免外開手術傷痕，可縮短術後恢復時間。

▲▼潘女首度露面受訪。（圖／莊全成提供）

▲潘女2日接受第二次手術，手術過程順利。（資料照／莊全成提供）

院方表示，手術過程相當順利，醫療團隊以人工骨將眼球周邊結構做成功的復位，未來仍需持續追蹤功能恢復的情形。

高雄長庚強調，將全力醫治並照顧病人，也請大家祝福病人讓病人能充分休息，有良好的恢復。

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