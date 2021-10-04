國慶焰火「海景第一排」2萬席預約截止！　高市府5日下午公布結果

▲2021國慶焰火在高雄，高市府採預約入席，僅2萬幸運者能入場。（圖／高雄市政府提供）

記者許宥孺／高雄報導

萬眾矚目的國慶焰火將舉行，在防疫前提下，主觀賞區僅2萬人能入座海景第一排，預約抽籤於4日晚間6底截止，共計有12萬6086位民眾登記，高雄市觀光局表示，將於5日下午3點公佈中籤結果。

睽違20年的國慶焰火重返高雄，10月10日於鹽埕區蓬萊商港施放，高市府打造唯一山、海、河、港的焰火景緻，12、16吋大口徑焰火數量為歷年之最，360度全方位視野觀賞引爆話題。

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▲▼國慶焰火主場區全面預約制，活動逾12萬人登記。（圖／高雄市政府提供）

觀光局表示，預約登記已於今(4日)晚間6點截止，計有12萬6086位民眾登記預約，觀光局將隨機抽出1萬張入場票(2萬席入場資格)，並於5日下午3點公布中籤結果，獲得中籤的民眾將獲得LINE訊息及簡訊通知。

觀光局提醒，中籤者務必在10月9日晚上11點前完成領票程序，才算取得入場許可，10月10日活動當天須憑中籤者本人身份證完成與同行者的報到驗證，才能順利入場。

▲觀光局將於5日下午3點公佈中籤名單。（圖／高雄市政府提供）

觀光局強調，當日活動將會根據疫情指揮中心規範調整，提報防疫計畫給衛生局來決定容留數，會場不提供停車位，周邊也都會進行交通管制，鼓勵民眾還是以搭乘大眾運輸為主，避免塞車之苦。當天捷運、輕軌及周邊公車也都會加開班次並延長營運時間，鼓勵參加民眾多加運用。

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