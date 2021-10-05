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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

陳時中問爬山為何要戴口罩？　黃珊珊：原來指揮官不知這樣五個多月了

▲▼柯文哲、蔡炳坤、黃珊珊出席北市疫情說明記者會。（圖／北市府提供）

▲台北副市長黃珊珊。（圖／北市府提供）

記者杜冠霖／台北報導

政務委員張景森日前透露，自己碰到陳時中，直接請問他野外登山和跑步需不需要口罩，陳時中回應，防疫沒有這個規定，是不需要戴口罩，除非太接近其他登山客時才需要，對此，黃珊珊表示，二級警戒以後，所有戶外空間不論旁邊有沒有人都要戴口罩，這點應該很清楚，「原來大家都誤會了中央的規定。」

黃珊姍表示，更難處理的是今天要討論餐飲解封與空曠地區解封，其實空曠場域很多，中央只放寬山林與海邊，但是還有很多大型公園、河濱公園、空地廣場也很空曠。有些標準真的很難理解，「但政府的每一個決定都會影響人民的生活，需要深思與熟慮！」

黃珊珊指出，很多人在河濱公園跑步也戴了四、五個月的口罩，甚至在自家社區裡運動都戴著口罩，地方政府對於戶外戴口罩也執行了很久，「原來指揮官不知道人民已經過了五個多月這樣的生活？」

針對防疫規範鬆綁，指揮中心昨針對口罩指引再度做滾動式調整，陳時中指出，戶外空曠地區包括，農、林、漁、牧等工作，或是周圍環境空曠，就不一定要配戴口罩，但仍強調，還是要隨身攜帶口罩，與人交談時還是得戴上。

對於境外移入情況，黃珊珊表示，現在幾乎都是境外移入的案件，台北市的防疫旅館還住著五千多位入境旅客，北市府特別加強防疫旅館的管理，因為境外如果有破口，可能就是Delta病毒入侵，後果將不堪設想。

中央上週說考慮讓居家檢疫的入境客可以在家檢疫，黃珊珊表示，最好暫時不要，因為居家檢疫很多人還是可能與家人接觸，偷偷外出違規的案例還是不少，「在疫苗覆蓋率還是不足的現在，真的要三思！」

對於疫苗施打，黃珊珊指出，有些國家已經在施打第三劑疫苗，昨天台北市很多人預約不到第二劑，也還有人沒打到第一劑，不但里長忙翻天，自己電話也接到手軟，很多焦慮的百姓沒辦法預約到，市場攤商也抱怨之前有專案，現在要預約但也排不到，「最大的原因還是疫苗不足，而且種類眾多又嚴重短缺，造成人民更大的焦慮！」

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