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高鐵人大鬧3hrs！衛生局蒐證揪滋事者　違《醫療法》下場曝

▲▼高鐵,台灣高鐵,旅客,乘客,車站,返鄉,旅遊,遊客,出遊,國旅,觀光,交通,口罩,大眾運輸,高鐵月台,春節連假,防疫,雙鐵,春節疏運,加班車,自由座。（圖／記者李毓康攝）

▲高鐵42名員工闖高雄市聯合醫院，大鬧3小時討疫苗。（圖／記者李毓康攝）

記者許宥孺／高雄報導

高鐵員工遭爆料，假冒身分集體到高雄聯合醫院打莫德納第二劑，查驗身分後遭拒，竟還在院外大鬧3小時，聯醫證實，已替42名高鐵人接種。高雄市衛生局強調，全案調查蒐證中，聚眾滋事屬實，可依《醫療法》處最高5萬元罰鍰。

莫德納疫苗第二劑目前僅開放一至三類以及75歲以上長者接種，不過卻有高鐵員工自稱自己是第三類「高接觸風險一線工作人員」，到高雄施打第二劑，但實際上，高鐵工作人員為第七類「維持社會運作之必要人員」。

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▲高雄市聯合醫院。（圖／翻攝自／Google地圖）

▲高雄市聯合醫院坦言，替42名高鐵人接種疫苗。（圖／翻攝自／Google地圖）

不過卻有高鐵人鑽文字、系統漏洞，在九月底時，到高雄市小港醫院、聖功醫院、健仁醫院、聯合醫院闖關想施打莫德納第二劑，不過目前僅有聯合醫院證實，已替42名高鐵人接種。

衛生局表示，未依身份類別接種是明顯的錯誤，應慎重檢核資格類別依序接種，衛生局發現後立即提醒合約醫療院所並要求該院檢討改正，也要求聯合醫院提交檢討報告追究相關人員責任。

至於在醫院鬧場的42名高鐵人，衛生局正蒐證中，包括監視器等證據，揪出滋事者，可根據《醫療法》第二十四條第二項規定，為保障就醫安全，任何人不得以強暴、脅迫、恐嚇、公然侮辱或其他非法之方法，妨礙醫療業務之執行；違反者可處新臺幣3萬元以上5萬元以下罰鍰。

▲▼台北市政府實行「北捷專案」，10日在新光醫院團隊設置的科教館接種站安排包括站務、行車、清潔及保全人員等捷運第一線工作人員施打疫苗，莫德納疫苗,COVID-19疫苗,新冠肺炎,武漢肺炎,副作用,不良反應,群體免疫,法定傳染病,醫護人員,防護衣,接種率,防疫,疫情。（圖／記者李毓康攝）

▲高雄市許多醫院都傳出有高鐵人想闖關打疫苗被拒。（圖／記者李毓康攝）

小港醫院坦言，9月底陸陸續續接獲高鐵人員到院，表示自己是第三類人員，可施打莫德納第二劑，不過院方向衛生局查證後，發現並未符合資格，當場拒絕施打，也確實有部分不理性的人在院內吵鬧，強調自己是第三類。

聖功醫院表示，日前確實有疑似案例，但在第一時間就被工作人員察覺，並未闖關成功。健仁醫院表示，醫院都有問職業別，確實有遇到高鐵人要接種，當場就回絕。

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