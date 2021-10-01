高雄驚見恐怖雙刀男！闖鄰居家「架頸」要砍人　驚悚畫面曝

記者許宥孺／高雄報導

光天化日，竟有男子持菜刀想砍人！高雄市一名男子與開設私壇的鄰居發生口角，日前雙手各持一把菜刀，赤裸上身侵入民宅叫囂，更一度持刀架脖，所幸沒有人受傷，警方獲報後趕到現場，依恐嚇罪嫌送辦。

▲裸身男一度拿菜刀架住藍衣男的脖子。（圖／翻攝自《五甲大小事》）

有民眾在網路上分享一段監視器畫面，一名裸上身的男子，氣沖沖地拿著兩把菜刀，打算闖進一棟民宅，但被門口的藍衣男子擋下，裸身男看似情緒激動，一度把菜刀架在藍衣男脖子上，但遭一旁的白衣男架住帶走。

民眾驚嚇表示，光天化日之下，竟然有人持雙刀侵入民宅要砍人。如此囂張行徑層出不窮，為什麼我們小老百姓要活在這種提心吊膽，「跋扈行為已不是第一次了，以前就曾經開車試圖衝撞鄰居、咆嘯恐嚇！」

▲裸身男氣沖沖地拿兩把菜刀。（圖／翻攝自《五甲大小事》）

警方調查，這起糾紛發生在9月23日下午4點多，雙方是鄰居關係，因被威嚇的一方開宮廟神壇，常常舉辦法會、燒金紙，噪音擾鄰等問題，雙方早就積怨已久，當天裸衣男子一時情緒不穩，才會持菜刀上門威嚇，幸好沒有人受傷，全案依恐嚇罪嫌送辦。

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