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北市10/12百貨量販恢復「禁用免洗餐具」　違規最高罰6000元

▲雙北餐飲內用解封首日,百貨美食街,人潮。（圖／記者蔡惠如攝）

記者袁茵／台北報導

北市府2016年起推動禁用一次性及美耐皿餐具，使北市府、市府委外場館、夜市攤商、百貨公司及購物中心等改用不鏽鋼餐具；但在5月全台新冠肺炎爆發，北市府決定放寬，暫時放寬使用一次性餐具，以防疫優先。面對現在新冠肺炎疫情趨緩，北市府5日證實，自10月12日起恢復「禁用一次性餐具」規定，實施單位包括百貨公司、量販店和機關學校餐廳。

2019年環保署公告修正免洗餐具限制使用規定，新增百貨公司業、購物中心及量販店業，內用不得提供「各類材質免洗餐具」，北市府選擇在同年9月2日函報環保署，使北市全數55處百貨公司及購物中心自109年1月1日起實施，預估每年可減少約2千萬個免洗餐具。

但5月碰到新冠肺炎疫情爆發，北市府決定暫時放寬使用一次性餐具，選擇以防疫優先，不要做懲處或開罰。

面對新冠肺炎疫情趨緩，台北市資訊循環管理科長林鈺惠5日表示，已有發函給被列管業者，包括54家百貨公司及購物中心、12家量販店，以及機關學校餐廳等，由於疫情已經趨緩，所以10月12日起恢復禁用免洗餐具；今日將會開始輔導說明，12日正式開始稽查，倘若有業者違規，可依《廢棄物清理法》第51條規定，開罰新台幣1200元至6000元。

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