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80歲阿北call熱褲女激情！自豪硬朗1密技　問警：要不要教你們

記者許宥孺、吳世龍／高雄報導

高雄市一名熱褲女子日前在巷弄內拉客，接完電話匆匆趕到旅館，巡邏員警埋伏近半個小時，查獲一名80多歲老翁與43歲的熱褲熟齡女從事性交易，正要走出房門，警方調查時，老翁還表明身體硬朗全靠做氣功，還問員警「要不要教你們？」讓員警超尷尬，全案訊後依法裁處。

▲80多歲老翁找熱褲熟齡女買春。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲80多歲老翁找熱褲熟齡女買春。（圖／記者許宥孺翻攝）

這起案件就發生在9月30日晚間，長明派出所員警於巡邏途中，發現一名高姓女子穿著白衣短褲，露出纖細雙腿在火車站周邊暗巷內拉客，警方觀察後，發現高姓女子接了一通電話，便趕到附近一家旅館。

警方尾隨蒐證後，約等待半個多小時，查獲鄭姓男子與高姓女子正結束性交易，員警表明身分並進行盤查，詢問鄭姓男子，「在裡面做什麼？」鄭男本來還巧辯，「朋友聊天」，但警方又問，「對方叫什麼？」鄭男答不出來，直呼：「金歹勢」，索性配合警方調查。

▲80多歲老翁找熱褲熟齡女買春。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲80多歲老翁與熱褲熟齡女談妥，以1300元做全套性交易。（圖／記者許宥孺翻攝）

警方調查，鄭姓男子已80多歲，他向警方表示，這次以1300元價碼做全套性交易，平常有運動習慣，也會練氣功，因此體能狀況不錯，甚至還問員警：「你們要不要學氣功？我可以教你們」，被員警當場婉拒。

承辦員警私下透露，鄭姓男子身體保養得宜，看起來僅約60、70歲，查驗身分時，才知道已高齡80多歲，「已經很久沒見過這年紀的嫖客」，依兩人互動還留下電話來看，應不是第一次，可能早就買春過，算是熟客了。

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