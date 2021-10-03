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竹市「市鳥喜鵲」化身花燈展翅　光臨藝術節壓軸光雕同步登場

▲「市鳥喜鵲」化身花燈展翅　還有光臨藝術節壓軸光雕同步登場。（圖／新竹市府提供）

▲新竹光臨藝術節重頭戲「光雕展演」將於22日至31日每日18點登場，也是全國首見最大規模光雕演出。（圖／新竹市府提供，下同）

記者陳凱力／新竹報導

新竹公園麗池11公尺高的「竹鵲松風迎春曦」展期僅到10月16日，由國內知名燈藝師王耀瑞及張文瑤製作，日夜各有看頭，夜晚還有環形燈光秀，10月22日至31日新竹光臨藝術節重頭戲「光雕展演」將於每日18點登場，將以光雕投影點亮市區9座建築、古蹟，是全國首見最大規模光雕演出。

受疫情影響，2021年台灣燈會停辦，新竹市改以新竹光臨藝術節陸續展出藝術家作品，原台灣燈會副燈「竹鵲松風迎春曦」也因此變成全台壓軸登場花燈。高達11公尺花燈以鵲橋串聯新竹市鳥喜鵲、市樹黑松與東門城，置放在麗池中央，不管在路旁、九曲橋上還是樹林間，各個角度都可觀賞，開展至今，每晚總吸引許多民眾駐足觀賞。

「竹鵲松風迎春曦」白天、夜晚都有不同欣賞之處，天亮時可仔細欣賞花燈細節，夜晚則可欣賞5分鐘環形燈光秀，看花燈、水面倒影、周邊樹林交織的光影藝術。平日每30分鐘一場，假日每20分鐘一場，最末場為22時。

▲「市鳥喜鵲」化身花燈展翅　還有光臨藝術節壓軸光雕同步登場。（圖／新竹市府提供）

▲▼受疫情影響，2021年台灣燈會停辦，新竹市改以新竹光臨藝術節陸續展出藝術家作品，原台灣燈會副燈「竹鵲松風迎春曦」也因此變成全台壓軸登場花燈。

▲「市鳥喜鵲」化身花燈展翅　還有光臨藝術節壓軸光雕同步登場。（圖／新竹市府提供）

新竹光臨藝術節第二彈「科技未來」燈區，還有三民公園、中央公園與東大陸橋，同樣展出至10月16日，每晚18點準時亮燈；風LIVEHOUSE則展出唯一室內作品「風起夢境」，藉由光影、聲音跟空間設計打造一個圓形的沉浸式空間，影像在特殊「浮空紗」投影成相，走入場內就能感受到柔風拂面，帶領觀眾走入夢境，展期自10月6日至10月16日，除線上預約也開放現場民眾入場。

「光雕展演」將於10月22日起至10月31日接力登場，每晚18點正式開展，從後站、火車站一路延伸到新竹州廳與舊城區，9座建築、古蹟將以壯麗光雕投影訴說城市故事。

▲「市鳥喜鵲」化身花燈展翅　還有光臨藝術節壓軸光雕同步登場。（圖／新竹市府提供）

▲「光雕展演」將於10月22日起至10月31日接力登場，每晚18點正式開展，從後站、火車站一路延伸到新竹州廳與舊城區。

新竹火車站周邊共三件作品，由德、日、台跨國藝術團隊攜手打造不同的當代光影藝術，新竹客運商業大樓「數位動物園」、後站公竹路兩建築「風之屋」與新竹火車站「光之旅行」，揉合了未來主義和科技元素，運用奇幻互動的方式，讓百年的新竹火車站與周邊老建築群以新風貌現身。

舊城區部分，新竹市定古蹟專賣局新竹支局、第一信用合作社、新竹州廳、新竹市美術館、新竹聖母聖心主教座堂、影像博物館等6大建築，也都將有光雕投影，串連起舊城區的光雕散步路線，讓民眾體驗沈浸在光影與城市風景的奇幻觀賞經驗。

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