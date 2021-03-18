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影／竹市兒藝節將登場！林智堅大聊爸爸經：孩子放電很重要

記者楊佳穎／台北報導

隨著疫情趨緩，新竹市政府已宣布2021年新竹市兒童藝術節將於4月2至5日，在新竹左岸及舊城區盛大登場。身為「三寶爸」的新竹市長林智堅18日接受ETtoday《雲端最前線》專訪時大聊「爸爸經」，苦笑稱「孩子的放電，對父母的舒壓是很重要的！」而兒藝節除了有6大主題遊具，可讓孩子在「風的運動場」玩上一整天，晚間更有光雕秀的展演，為一整天活動劃下完美句點。

▲▼新竹市長林智堅。（圖／翻攝雲端最前線）

林智堅指出，新竹很年輕，孩子也很多，因此自己擔任市長後，推出「兒童城市」構想，所有公共建設、教育政策、城市施政都要跟孩子有關。他解釋，當時只是想到新竹市有這樣的需求，卻發現沒有參考對象，市府就開始做，同時向國外取經，也進一步發現這樣的工作獲得其他縣市的共鳴。

林智堅舉例，像是即將在4月2至5日舉辦的兒藝節，就是上任第二年推出的一個大型兒童節活動，當時想的不是純粹邀請一些兒童劇團來演出，而是如何讓孩子去體驗、認知、五感體驗，因此可以看到兒藝節的活動內容，就是要讓孩子來運動、來奔跑。

「我知道孩子的放電，對父母的舒壓是很重要的！」 身為3個孩子的爸爸，林智堅也苦笑稱，若孩子沒有放電，父母的一整天就會很辛苦，而「風的運動場」就規劃了6種不同的遊具，可以讓孩子起碼完上半天，「若時間充裕，一整天也都沒問題！」此外，兒藝節也搭配了「2021光臨藝術節」的先期宣傳，在4月2日至5日的晚上，市政府州廳也會有光雕秀的展出。

▼白天左岸玩遊具、晚上古蹟看光雕　2021新竹兒藝節強勢回歸。（圖／新竹市政府提供）

▲白天左岸玩遊具、晚上古蹟看光雕　2021新竹兒藝節強勢回歸。（圖／新竹市政府提供）

▲白天左岸玩遊具、晚上古蹟看光雕　2021新竹兒藝節強勢回歸。（圖／新竹市政府提供）

讓古蹟說故事！「光臨藝術節」7月點亮竹市

聊起2021台灣燈會因疫情停辦，林智堅回憶，當時希望藉由台灣燈會，將過去6年來施政的努力、硬體建設，還有城市的光榮感呈現給大家，而市府籌劃了一年多，「但防疫確實是優先，國人的健康是第一」，那段時間也是自己最密集與桃園市長鄭文燦、中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中聯絡的時候，「1月12日至19日行政院宣布停辦台灣燈會，這幾天其實我每一天都相當相當煎熬」。

如今台灣燈會能量將轉為「2021光臨藝術節」，林智堅表示，「光臨」有3個意涵，首先是「光來了，黑暗就散去」，要告訴大家光會來、希望疫情趕快走；第二，「光臨」也有迎賓之意，就是希望歡迎大家光臨新竹市；第三則是希望「光」點亮新竹、點亮台灣。

林智堅並說，整個活動都是以科技、藝術、光雕打在古蹟群上，相互呼應城市的美好，包含東門城、火車站、新竹美術館等，而光雕不只是絢麗，也會講很多故事。他接著說，新竹市發展得早，有很多古蹟群，因此也要藉由光臨藝術節，讓大家看到這些古蹟，市府也已經花了6年多時間，去整理步行的環境、古蹟及城市景觀。

《雲端最前線第996集完整節目FB》

《雲端最前線第996集完整節目Youtube》

▼2021光臨藝術節將在7月登場。（圖／新竹市政府提供，下同）

▲2021台灣燈會、新竹燈會、光臨藝術節、光雕燈節。（圖／新竹市政府提供）

▲2021台灣燈會、新竹燈會、光臨藝術節、光雕燈節。（圖／新竹市政府提供）

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