「射死綠衣服的」遭批　徐巧芯諷綠營自我帶入：早說是用問政打倒

▲徐巧芯澄清自己的說法是用資料擊敗塔綠班。（圖／翻攝徐巧芯臉書）

實習記者張鈞量／台北報導

民進黨發言人吳濬彥批評國民黨北市議員徐巧芯，在留言回應同黨議員游淑慧的貼文時，大力讚賞韓劇「魷魚遊戲」中的詭異娃娃「她很強，射死一堆穿綠衣服的人」，這說法是忘記了國民黨1947年時真的射殺很多台灣人。對此徐巧芯2日澄清，自己在留言跟受訪都有說，游淑慧是用問政打倒塔綠班，請側翼不要自我帶入，「你們長得跟李政宰很像，還是跟鄭浩妍很像嗎？」。

徐巧芯表示，游淑慧被網友嘲諷長得像魷魚遊戲的機器人娃娃，她高EQ跟朋友分享，我也在底下留言，也接受媒體採訪，內容包含「她（娃娃）很強，射死一堆穿綠衣服的人」、「一二三，塔綠班」、「人家（娃娃）用子彈，淑慧用資料（問政）」、「用資料擊敗塔綠班怎麼了嗎」。

徐巧芯質疑，等了一兩天，開始看到有側翼在那邊自我帶入，竟然有人說我恐嚇公眾，要以社維法送辦「天哪，我好怕」，現在民主國家連劇情都不能討論了？講到塔綠班就要看看有沒有什麼法條可以把人抓去關？這個娃娃在電視劇裡面就是射死穿綠色衣服的人沒錯，如果以在電視劇裡面的戰力來說是很強也沒錯，我說的哪個不是事實？

徐巧芯批評，游淑慧被說跟娃娃很像，那這些自以為自己就是那些穿綠色衣服的人會被射死的，你們長得很李政宰很像，還是跟鄭浩妍很像嗎？什麼時候綠共不只可以去嘲諷游淑慧的長相，等到游淑慧大方自嘲以後，還可以加碼擴大帶入自己也是主角、是被害者？

徐巧芯強調「我在留言跟媒體受訪都還有提到，我說這個娃娃會殺人，但游淑慧議員不會殺人，游淑慧只會用問政打倒塔綠班」。