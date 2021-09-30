徐巧芯發文向蔣萬安求救　北市校園短缺1.3萬BNT疫苗快補來

▲蔣萬安發函爭取學生優先施打疫苗。（圖／翻攝徐巧芯臉書）

實習記者張鈞量／台北報導

全台校園發生疫苗短缺現象，引起各界議論。國民黨台北市議員徐巧芯30日表示，疫苗不足會影響疫苗施打期程，目前北市就有1萬3千名學生受到影響，連帶也將會影響學生活動、校園教學期程，更會增加學生染疫風險。

徐巧芯透過臉書表示，辦公室近期接獲諸多家長陳情，家長表示因中央沒有提供足額疫苗劑量，導致全台校園都發生疫苗短缺現象，台北市也深受其害，如今學生施打BNT時程被迫延後，家長憂心將影響學生期中考、各項賽事及成果發表期程等。她也將陳情轉請立委蔣萬安協助，希望中央疫情指揮中心能夠早日調配足額的疫苗，讓北市學子早日施 打。

徐巧芯強調，北市校園施打疫苗約15萬名學生，預計10月4日將完成近13萬5千名學生接種，如今因指揮中心疫苗恐無法如期到貨予以施打，估計將影響10月5日、10月6日疫苗施打期程，以及約19校，1萬3千名學生受影響。「我認為，疫苗接種時程延後，學生遭感染風險相對遽增」，而且疫苗施打日接近各級學校的考試期程，萬一學生不幸染疫，全校須進行停課清消，社會成本極高。

徐巧心批評，明明BNT的疫苗若優先配發給校園，數量是夠的。目前開放施打的BNT有184萬劑，國高中生總數是126萬人。偏偏指揮中心並沒有先把這些疫苗先全數發給學生，再將剩餘的疫苗開放至預約平台，反而保留了84萬劑，如此一來才產生了缺口，導致學校施打出現問題。

徐巧芯表示，這樣的安排造成了學校、師生的困擾，因此，我們正式發文國民黨立委蔣萬安辦公室及國民黨立委林奕華辦公室，請委員辦公室協助爭取學生疫苗如期施打，以維護師生相關權益。