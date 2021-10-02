徐巧芯讚《魷魚》娃娃射死綠衣服的　吳濬彥：國民黨真的射死很多台灣人

▲吳濬彥諷刺徐巧芯比喻，反譏國民黨真的射殺過很多台灣人。（圖／翻攝吳濬彥臉書）

實習記者張鈞量／台北報導

國民黨台北市議員游淑慧日前被指，神似韓劇「魷魚遊戲」中射殺參賽者的詭異娃娃玩偶，國民黨北市議員徐巧芯還開玩笑表示游淑慧真的「射死一堆穿綠衣服的人」，這說法引起民進黨不滿，民進黨發言人吳濬彥2日批評，徐巧芯可能忘了，1947年時國民黨就真的射殺很多台灣人，並諷刺地以納粹射殺猶太人來比喻國民黨。

吳濬彥諷刺，你能不能想像，2021年的今天，有任何一個帶有納粹背景的議員說出「很強！射死一堆穿戴小圓頂帽的人」？如果你不能想像，徐巧芯就示範給你看何謂喪心病狂。

吳濬彥表示，作為一個台北市議員，徐巧芯戲謔的在游淑慧跟風「魷魚遊戲」的某一貼文留言處留言：「123塔綠班」去呼應該戲劇之劇情。也在另一留言處說戲裡第一個遊戲關卡「123木頭人」裡的機關「很強，射死很多綠衣服的人」。

吳濬彥批評，徐巧芯可能忘了，在1947年時，其所屬政黨國民黨就確實真的發起大規模的全島武裝鎮壓，掃射殺死許多台灣人，並展開長達43年白色恐怖統治，無數人民家破人亡，使台灣社會生活在恐懼之中。他表示「我們能忍受納粹嗎？我們不能」、「我們不能，又如何能忍受國民黨呢？」。

▼國民黨台北市議員游淑慧被指神似《魷魚遊戲》裡射殺淘汰者的詭異娃娃，但游淑慧覺得奈良美智的月光小姐更像。（圖／翻攝游淑慧臉書）