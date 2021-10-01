撞臉《魷魚》詭異娃娃　游淑慧直呼「越看越可怕」：好像有點像

記者陳家祥／台北報導

韓劇《魷魚遊戲》熱播，各種角色引發不少話題。有網友發現，劇中遊戲「123木頭人」的「詭異娃娃」，神似國民黨台北市議員游淑慧。對此，游淑慧受訪笑說，半夜一直看著娃娃對照自己的照片，一直在找出哪裡像，越看也覺得越可怕，看久了還真的覺得有點像。

▲台北市議員游淑惠被網友發現，撞臉《魷魚遊戲》中的詭異娃娃。（圖／翻攝游淑慧臉書）



游淑慧1日受訪笑說，一開始是前立委郭正亮傳給她看，「我覺得很無聊哪裡像，昨天有跟鍾沛君議員講，她就說有像」；她笑說，後來把照片放到臉書，有很多好朋友私訊，「其實我們不敢跟妳講，我們覺得有像」，徐巧芯更好笑，她連衣服的連結點都準備好，馬上傳給我說「整套衣服都幫你準備好」，可是自己看自己都不知道哪裡像。

「我昨天半夜一直看著娃娃，然後看著我的照片，一直在找出哪裡像，越看也覺得越可怕，想說還是睡覺好了。」游淑慧表示，應該是娃娃殺氣騰騰的眼神跟她很像；她還笑說，看久了就會有心理暗示，「就會覺得，嗯，好像有一點點像」，今天就一直對著鏡子練習轉眼睛。

被問到萬聖節是不是要扮演那個娃娃？游淑慧說，剛剛看到憲哥已經買到衣服，應該去問憲哥衣服在哪裡買的，橘色衣服好難找，可能會去找小學的制服。她還爆料，其實已經默默下單了，「萬聖節就是要搞怪一下，萬聖節大家就來123木頭人，誰動誰就慘」。

至於徐巧芯引用劇情笑稱「射死一堆綠衣服的」，延伸到現實中的「藍綠鬥爭」，游淑慧說，其實劇中不是針對什麼顏色的衣服，是針對誰動誰死的規則，「巧芯議員開玩笑說現在最紅的塔綠班，1、2、3塔綠班」。

游淑慧表示，這就是一部很夯的韓劇，昨天晚上在追，真的還蠻好看的，我自己看那個娃娃也越看越可怕。她還笑說，違規的人不要讓我看到，「看到就慘了，用眼神殺死他」。

▲國民黨北市議員游淑慧1日受訪。（圖／記者陳家祥攝）