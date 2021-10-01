▲新北跨域產官學合作，臺藝大設計力共創染出「新三峽藍」。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府農業局與國立臺灣藝術大學跨域產官學合作，發起「新三峽藍設計行動」計畫，於9月28日及10月5日辦理共創工作坊。學生分別來自多媒體動畫藝術學系、工藝設計學系及視覺傳達設計學系等，與在地藍染工坊跨域交流共創，推動三峽藍染大菁產業鏈，齊力染出「新三峽藍」。

三峽地處山麓地帶溪流匯集之處，氣候及環境適合大菁生長，早年染布業發展極盛時，三峽為臺灣藍染產業重要發展地區，但隨著化學染料出現，傳統染布工藝逐漸式微。後來，國立臺灣工藝研究發展中心開啟傳統染料復育計畫，復甦在地藍染工藝並成立在地工坊。

▲新北市農業局與三峽區農會攜手推動「大菁」契作。

2020年新北市政府農業局與農業創生團隊「甘樂文創」合作，拜訪全台藍染工作坊，了解市場藍泥需求，開拓三峽在地藍泥通路，並協助三峽區農會建置藍泥機械化加工室，推出在地自製藍泥品牌。

當時天然藍泥原料「大菁」有供應量不足之問題，因此新北市農業局與三峽區農會攜手推動大菁契作，除了召開說明會向農友傳達大菁復育理念外，也逐一拜訪農友輔導種植方式，目前契作面積達2公頃，共號召9位在地農友加入復育大菁的行列，大菁收量已達300公斤。

▲國立臺灣工藝研究發展中心開啟傳統染料復育計畫，復甦在地藍染工藝並成立在地工坊。

國立臺灣藝術大學授課教授范成浩表示，這次課程與新北市政府產學合作，帶領學生來到三峽，深度體驗三峽的藍染歷史、工藝文化、大菁採收、製藍到染織的過程，這些學生以自身所學與地方工坊交流，共創製作產品，激盪出新的火花。

農業局長李玟表示，一直以來秉持「先創通路再開農路」的理念，從輔導生產到打造區域經濟，農業創生透過與在地團隊合作發展事業及產業，以點、線、面發展策略推動地方產業鏈，同時結合大專院校的學術力量，引進年輕學子創意及專業，推動地區既有產業鏈，活絡地方經濟，形成事業及產業，達到農業創生的目標。

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