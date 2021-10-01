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五倍券振興經濟！基隆祭出7大加碼優惠方案　食宿遊購享好康

▲五倍券振興經濟！基隆推7大加碼優惠方案 食宿遊購享好康。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲五倍券振興經濟！基隆祭出7大加碼優惠方案，食宿遊購享好康。（圖／基隆市政府提供，下同）

記者郭世賢／基隆報導

配合中央推出五倍券及加碼券振興經濟方案，基隆市長林右昌今（1日）宣布祭出7大加碼優惠，祭出包括：「基隆暖心旅遊二天一夜團體補助」、「基隆U Go遊購券」、「基隆U Go好禮抽」、「基隆K好康」、「基隆半價住」、「基隆8折購」及「基隆買一送一」等7大加碼優惠措施，並且強調各項優惠加碼完全免抽籤、免綁定也免預約登記，只要持五倍券到基隆觀光消費，食、宿、遊、購都有好康。

林右昌表示，7大加碼首推「基隆U Go暖心旅遊二天一夜團體補助」，旅行社組基隆二天一夜團，至少安排基隆二處景點、一處伴手禮店家及餐廳用餐，只要住宿基隆，就有每團每人300元的補助。還推出「基隆U Go遊購券」及「基隆K好康」加碼優惠，不用抽籤或預先登記就可以用五倍券線上購券或購買基隆特色禮盒，消費就有機會抽到Gogoro 5台、Switch主機2台等大獎；還可享有「基隆半價住」、「基隆8折購」及「買一送一」等優惠。

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▲五倍券振興經濟！基隆推7大加碼優惠方案 食宿遊購享好康。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲各項優惠加碼完全免抽籤、免綁定也免預約登記。

觀光及城市行銷處長曾姿雯表示，遊購券自10月8日上午10時在北北基好玩卡、基隆載航及KLOOK三大平台同步開賣，以100元線上購買即獲得120元的QRcode抵用券，限量1萬套，每人可購10套，最高買千送2百。持4張遊購券至49家合作店家消費，還可現場參加「2千好禮抽」，抽到和平島門票、海科館門票等好禮，即可當日使用，好康又方便。此外，旅客持五倍券或國旅券，即可享長榮桂冠酒店、柯達大飯店、水之季主題旅館等13家優質合法旅宿指定房型半價優惠，持五倍券或好食券可享遊購店家「指定商品買一送一」及「消費8折」等優惠。

產業發展處長黃健峰表示，為帶動基隆農漁特產品消費商機，基隆與台灣知名旅遊預訂平台KLOOK合作，設置基隆特色產品線上購物專區，推出「基隆K好康」加碼優惠，凡購買任一禮盒及專區產品，將再贈送100元KLOOK優惠券（優惠碼）限量6000套。優惠券可於10月8日後購買禮盒或專區的商品折抵使用，促進消費者二次回購，使用優惠券回購的旅客，還可抽大獎。

▲五倍券振興經濟！基隆推7大加碼優惠方案 食宿遊購享好康。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲五倍券振興經濟！基隆推7大加碼優惠方案 食宿遊購享好康。（圖／記者郭世賢翻攝）

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